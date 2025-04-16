Yoldan Çıkmaya Ne Kadar Yatkınsın?
Herkesin içinde bir parça yoldan çıkma potansiyeli vardır. Bazıları kırmızı ışıkta geçer, bazıları bütün hayatı sapaktan gider. Kimi bir kereden bir şey olmazcıdır, kimi de aklımdan geçti ama yapmadımcı. Peki sen? İçindeki asi ne kadar baskın? Yoldan çıkmaya meyilli misin, yoksa kurallar kitabını ezberlemiş bir meleğe mi benziyorsun? Sen yoldan çıkmaya ne kadar yatkınsın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En son ne zaman “Bunu yapmamam lazımdı ama...” dedin?
4. Bir sır verildiğinde ne yaparsın?
5. Sevgilinin telefonunu karıştırma ihtimalin var mı?
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6. “Bir kereden bir şey olmaz.” cümlesi sana ne ifade ediyor?
7. Yasaklı şeylere karşı tutumun nasıl?
8. Sonradan pişman olduğun bir şey yaptın mı?
9. En yakın arkadaşın seni nasıl tanımlar?
10. Anlık dürtüyle radikal karar alır mısın?
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Sen yoldan çıkmaya hiç yatkın değilsin!
Senin içinde yoldan çıkma potansiyeli var!
Sen zaten yoldan çıkmışsın!
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