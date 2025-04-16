Sen artık yoldan çıkmayı geçtik, haritadan, sistemden, hatta zaman çizelgesinden bile çıkmışsın. Sanki seni tanımlayan bir kelime varsa o da: delilikle deha arasında salınan dürtüsel bir gezgin. Gecenin üçünde uçak bileti alırsın, sevgilini ortada bırakıp saçma bir hayalin peşinden gidebilirsin, sonra sabah hiç pişman olmadan kahve içerken gülümsersin. Seni tanıyan insanlar şaşırmayı bırakalı çok oldu. Çünkü ne yapacağını kestirmek imkânsız. Ama işin ilginç tarafı, o kaosun içinde senin bir düzenin var. Dışarıdan karmaşık görünsen de, iç dünyanda çok net kuralların var: “İçimden gelmiyorsa yapmam.” Bu seni özgür kılıyor. Ne toplum baskısı, ne ahlak kalıpları, ne kariyer planları seni yönetemiyor. Ama bu kadar kontrolsüzlük... bazen can acıtır. Bazıları seni sevemez, bazıları seni kaybeder. Çünkü seni sevmek, seni anlamayı değil, seni izlemeyi gerektirir. Ve herkes buna cesaret edemez. Ama sen… senin gibi biri zaten izlenmek için değil, iz bırakmak için vardır. Sana bir tavsiye? Yoldan çıktığın kadar, bazen durmayı da öğren. Bazen durmak da bir devrimdir. Ama kim ne derse desin: Sen bir efsanesin. Hem hikâyesi yazılan, hem yazan.