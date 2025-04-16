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Yoldan Çıkmaya Ne Kadar Yatkınsın?

Yoldan Çıkmaya Ne Kadar Yatkınsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
16.04.2025 - 09:55

Herkesin içinde bir parça yoldan çıkma potansiyeli vardır. Bazıları kırmızı ışıkta geçer, bazıları bütün hayatı sapaktan gider. Kimi bir kereden bir şey olmazcıdır, kimi de aklımdan geçti ama yapmadımcı. Peki sen? İçindeki asi ne kadar baskın? Yoldan çıkmaya meyilli misin, yoksa kurallar kitabını ezberlemiş bir meleğe mi benziyorsun? Sen yoldan çıkmaya ne kadar yatkınsın?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. En son ne zaman “Bunu yapmamam lazımdı ama...” dedin?

4. Bir sır verildiğinde ne yaparsın?

5. Sevgilinin telefonunu karıştırma ihtimalin var mı?

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6. “Bir kereden bir şey olmaz.” cümlesi sana ne ifade ediyor?

7. Yasaklı şeylere karşı tutumun nasıl?

8. Sonradan pişman olduğun bir şey yaptın mı?

9. En yakın arkadaşın seni nasıl tanımlar?

10. Anlık dürtüyle radikal karar alır mısın?

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Sen yoldan çıkmaya hiç yatkın değilsin!

Senin için hayat düz bir çizgi, planlı, programlı, tertemiz. Ne sağa saparsın, ne sola kıvrılırsın. Yolda yürürken bile kaldırım çizgilerine basmamaya dikkat ediyorsun adeta. Yoldan çıkmak sana göre romantize edilmiş bir batış hikâyesi. Senin için asıl güç, sabit durabilmekte, disiplinli kalabilmekte. İçindeki dürtüler zaman zaman ses verse de, sen onları hemen susturuyorsun. Belki birine aşık oldun, kalbin deli gibi attı… ama önce mantıklı mı bu ilişki? diye düşündün. Bu istikrar etkileyici, çünkü bu çağda herkes kolayca savrulurken sen bir çınar gibisin. Ama arada bir... o kalbinin en derin köşesinde, bastırdığın o sesi duyuyorsun, değil mi? Bir kerecik... diyen o küçük ses. O sesi bir gün dinlersen, şaşırtıcı bir hikâye başlayabilir. Senin için yoldan çıkmak, dünya turuna eşdeğer. Ama işte... sen valizini bile sıralı toplarsın.

Senin içinde yoldan çıkma potansiyeli var!

Sen o ince çizgidesin. Ne tamamen uslusun, ne de sınır tanımaz bir maceraperest. Bazen dürtülerin başını kaldırıyor, bazen aklın seni geri çekiyor. Aslında senin içinde hem asi bir çocuk var, hem de mantıklı bir yetişkin. Ve ikisi sürekli taş-kağıt-makas oynuyor. Her seferinde biri kazanıyor. Yoldan çıkmaya meylin var, ama sen çıkarsam ne olur diye düşünen, risk analizini yapan birisin. Belki bir gece biri hadi kaçalım dedi ve sen içinden acaba? dedin... ama önce alarmı kurdun, ertesi günkü toplantını iptal ettin. Macerayı seviyorsun ama temkinli seversin. Kalbin hızlı atar ama kafan “yavaş ol, düşeceğiz” der. Yani sende bir potansiyel var. Sürprizli bir tarafın da var, ama kontrollü. Ne tam bir melek, ne tam bir asi... Sen sarı ışıkta biraz bekleyen, biraz geçenlerdensin. İyilikle kaosu bir arada taşıyan ender ruhlardansın. Ve belki de bu yüzden seni herkes anlamıyor ama çok seviyor.

Sen zaten yoldan çıkmışsın!

Sen artık yoldan çıkmayı geçtik, haritadan, sistemden, hatta zaman çizelgesinden bile çıkmışsın. Sanki seni tanımlayan bir kelime varsa o da: delilikle deha arasında salınan dürtüsel bir gezgin. Gecenin üçünde uçak bileti alırsın, sevgilini ortada bırakıp saçma bir hayalin peşinden gidebilirsin, sonra sabah hiç pişman olmadan kahve içerken gülümsersin. Seni tanıyan insanlar şaşırmayı bırakalı çok oldu. Çünkü ne yapacağını kestirmek imkânsız. Ama işin ilginç tarafı, o kaosun içinde senin bir düzenin var. Dışarıdan karmaşık görünsen de, iç dünyanda çok net kuralların var: “İçimden gelmiyorsa yapmam.” Bu seni özgür kılıyor. Ne toplum baskısı, ne ahlak kalıpları, ne kariyer planları seni yönetemiyor. Ama bu kadar kontrolsüzlük... bazen can acıtır. Bazıları seni sevemez, bazıları seni kaybeder. Çünkü seni sevmek, seni anlamayı değil, seni izlemeyi gerektirir. Ve herkes buna cesaret edemez. Ama sen… senin gibi biri zaten izlenmek için değil, iz bırakmak için vardır. Sana bir tavsiye? Yoldan çıktığın kadar, bazen durmayı da öğren. Bazen durmak da bir devrimdir. Ama kim ne derse desin: Sen bir efsanesin. Hem hikâyesi yazılan, hem yazan.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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