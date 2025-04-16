ATM’den Para Çekme Limiti Değişti: Bankalar ATM’den Para Çekme Limitine Güncelleme Yaptı
Bir süredir ATM’lerden para çekme limitlerinin yükseltileceğine dair haberler gündeme düşmüştü. Bankalarda 10 bin TL olan para çekme limit zaman içerisinde bir hayli düşük kaldığından pek çok banka ATM üzerinden para çekimi limitlerinde değişikliğe gitti.
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Kurban Bayramı öncesinde bankaların ATM’ler üzerinden para çekimi limitlerini yükseltileceği gündemdeydi.
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Bir özel banka 10 bin TL olan para çekme limitini 20 bin TL’ye kadar yükseltti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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