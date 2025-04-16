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Perran Kutman Övmeye Doyamamıştı: Hayat Bilgisi'nin Törpü'sü Gökçe Bahadır Okuyanları Ağlatan Bir Cevap Verdi

Perran Kutman Övmeye Doyamamıştı: Hayat Bilgisi'nin Törpü'sü Gökçe Bahadır Okuyanları Ağlatan Bir Cevap Verdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.04.2025 - 09:54

Perran Kutman, yayınlanmasının üstünden 22 yıl geçen Hayat Bilgisi dizisiyle ilgili konuşmak için Fenomen adlı programa katıldı. Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programda diziye ve oyunculara dair açıklamalarda bulunan usta oyuncu, Gökçe Bahadır'ı övmelere doyamadı. Programı izleyen Gökçe Bahadır gözyaşlarına hakim olamadığını söyleyen duygusal bir mesajla Perran Kutman'ın açıklamalarına cevap verdi.

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Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Hayat Bilgisi, üstünden geçen 22 yıla karşın unutulmadı.

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Hayat Bilgisi, üstünden geçen 22 yıla karşın unutulmadı.

Her bir karakteri hafızalarda yer edinen dizide Rıdvan Kanat Lisesi'nde öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşadıklarına tanık oluyorduk. Perran Kutman'ın canlandırdığı Afet Öğretmen karakteri hepimizin hayatında olmasını isteyeceği bir öğretmendi.

Perran Kutman, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programında Hayat Bilgisi'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Perran Kutman, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programında Hayat Bilgisi'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Usta oyuncu diziyle ilgili açıklamalarda bulunurken o dönem henüz kariyerinin başında olan oyuncuları unutmadı. Gökçe Bahadır'a övgüler yağdıran Perran Kutman izleyenleri duygulandırdı.

Perran Kutman'ın Gökçe Bahadır'la ilgili sözleri için sizi böyle alalım:

Gökçe Bahadır, hakkında söylenen onca güzel söze kayıtsız kalmadı.

Gökçe Bahadır, hakkında söylenen onca güzel söze kayıtsız kalmadı.

Gökçe Bahadır, Perran Kutman'ın yayınını izlediğini belirterek Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Bugün Sevgili Perran Kutman yani bizim deyimimizle Perran Annenin röportajını izlediğimde gözyaşlarımı tutamadım ve bir kez daha ne kadar şanslı olduğumu hatırladım. Bu mesleğe onunla adım atmış olmaktan ne kadar mutlu olduğumu, onun öğrencisi olmaktan, bugüne kadar mesleğimde özendiğim her anda onun ne kadar etkisi olduğunu tekrar fark ettim. Ve en önemlisi sadece mesleki olarak değil iyilik nedir, ne demektir onu da gördüm. 'Ne güzel günlermiş' dedim. Bugünlerde her şey fazla geliyor ve kelimeler duyguları anlatmaya yetmiyor. Ben senden öğrendiğim gibi iyilik peşinde koşuyorum.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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