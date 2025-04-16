Perran Kutman Övmeye Doyamamıştı: Hayat Bilgisi'nin Törpü'sü Gökçe Bahadır Okuyanları Ağlatan Bir Cevap Verdi

Gökçe Bahadır, Perran Kutman'ın yayınını izlediğini belirterek Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Bugün Sevgili Perran Kutman yani bizim deyimimizle Perran Annenin röportajını izlediğimde gözyaşlarımı tutamadım ve bir kez daha ne kadar şanslı olduğumu hatırladım. Bu mesleğe onunla adım atmış olmaktan ne kadar mutlu olduğumu, onun öğrencisi olmaktan, bugüne kadar mesleğimde özendiğim her anda onun ne kadar etkisi olduğunu tekrar fark ettim. Ve en önemlisi sadece mesleki olarak değil iyilik nedir, ne demektir onu da gördüm. 'Ne güzel günlermiş' dedim. Bugünlerde her şey fazla geliyor ve kelimeler duyguları anlatmaya yetmiyor. Ben senden öğrendiğim gibi iyilik peşinde koşuyorum.'