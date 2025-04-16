Perran Kutman Övmeye Doyamamıştı: Hayat Bilgisi'nin Törpü'sü Gökçe Bahadır Okuyanları Ağlatan Bir Cevap Verdi
Perran Kutman, yayınlanmasının üstünden 22 yıl geçen Hayat Bilgisi dizisiyle ilgili konuşmak için Fenomen adlı programa katıldı. Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programda diziye ve oyunculara dair açıklamalarda bulunan usta oyuncu, Gökçe Bahadır'ı övmelere doyamadı. Programı izleyen Gökçe Bahadır gözyaşlarına hakim olamadığını söyleyen duygusal bir mesajla Perran Kutman'ın açıklamalarına cevap verdi.
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Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Hayat Bilgisi, üstünden geçen 22 yıla karşın unutulmadı.
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Perran Kutman, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programında Hayat Bilgisi'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Gökçe Bahadır, hakkında söylenen onca güzel söze kayıtsız kalmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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