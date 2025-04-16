Survivor All Star-Gönüllüler'de Birleşme Partisi Yapıldı: Şarkı Yarışmasının Jüri Kazananları Belli Oldu!
Survivor'ın en beklenen zamanlarından biri geldi. Aylardır süren mücadelenin ardından Survivor All Star-Gönüllüler'de birleşme partisi yapıldı. Renkli anların yaşandığı gecede yarışmacılar üçerli gruplarla şarkı söylediler. Yarışmanın jüri tarafından kazananları belli oldu. Ancak sosyal medya oylaması devam edecek ve tam anlamıyla yarışmanın kazananları o zaman belli olacak.
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Survivor'da yılın en beklenen anı gerçekleşti: Birleşme partisi yapıldı!
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Survivor birleşme partisinde jüri kazananı belli oldu.
Birleşme partisinde jüri kazananı Pınar, Poyraz ve Batuhan Gökgöz oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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