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Survivor All Star-Gönüllüler'de Birleşme Partisi Yapıldı: Şarkı Yarışmasının Jüri Kazananları Belli Oldu!

Survivor All Star-Gönüllüler'de Birleşme Partisi Yapıldı: Şarkı Yarışmasının Jüri Kazananları Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.04.2025 - 09:12

Survivor'ın en beklenen zamanlarından biri geldi. Aylardır süren mücadelenin ardından Survivor All Star-Gönüllüler'de birleşme partisi yapıldı. Renkli anların yaşandığı gecede yarışmacılar üçerli gruplarla şarkı söylediler. Yarışmanın jüri tarafından kazananları belli oldu. Ancak sosyal medya oylaması devam edecek ve tam anlamıyla yarışmanın kazananları o zaman belli olacak.

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Survivor'da yılın en beklenen anı gerçekleşti: Birleşme partisi yapıldı!

Survivor'da yılın en beklenen anı gerçekleşti: Birleşme partisi yapıldı!

Üçerli gruplara ayrılan yarışmacılar birleşme partisinde şarkı söyleyerek yarışmaya katıldılar. Tarık Sezer ve ses koçları yarışmacıların seslerini ve performanslarını oyladı. Jüri birincileri belli olurken Acun Ilıcalı'nın sosyal medyada açacağı anket üzerinden gerçek birincilerin netleşeceği açıklandı.

Survivor birleşme partisinde jüri kazananı belli oldu.

Survivor birleşme partisinde jüri kazananı belli oldu.

Birleşme partisinde renkli anlar yaşandı. Klasikleşen voleybol maçında Acun Medya ekibi, Survivor All Star-Gönüllüler yarışmacılarını 3-2 mağlup etti.

Şarkı yarışmasında Tarık Sezer 6, Sinem Yalçınkaya 6, Banu Kunt Işık 7 puan verdi.

Adem, Volkan ve Meryem'e Tarık Sezer 4, Sinem Yalçınkaya 5, Banu Kunt Işık 5 puan verdi.

Sema, Aycan ve Hikmet'e Sinem Yalçınkaya 6, Tarık Sezer 5, Banu Kunt Işık 6 puan verdi.

Birleşme partisinde jüri kazananı Pınar, Poyraz ve Batuhan Gökgöz oldu.

Birleşme partisinde jüri kazananı Pınar, Poyraz ve Batuhan Gökgöz oldu.

67 puan alan üçlünün Sedat, İsmail ve Dilşah'la arasında yalnızca bir puan fark bulunuyor. Bakalım sosyal medya oylamasından sonra durum değişecek mi?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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