Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun "Yay Burcu Kadınıyım" Diyerek Yaptığı Kürt Hareketi Paylaşımı Gündem Oldu
Oyuncu Hayal Köseoğlu son aylarda sosyal medya hesabından toplumsal olaylara verdiği tepkilerle gündemde.
Başarılı oyuncu son olarak PKK’nın silah bırakması ve örgütü lağvetmesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. “Çerkes ve yay burcu bir kadın” olarak başlayan paylaşım Twitter’da en çok konuşulan konulardan oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında PKK’nın örgütü lağvettiğini açıklaması gündemdeki yerini koruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayal Köseoğlu’nun paylaşımı 👇
Hayal Köseoğlu, sonrasında bir kullanıcının yaptığı, “Cinsiyet konusundaki görüşlerinize katılıyorum ama Kürt sorunu hakkında bunları yazmak için 80-90lar hakkında hiçbir şey duymamış, okumamış, bilmiyor olmak gerekir. Ayrıca bir ülkedeki göçmen bir toplulukla yerli bir halkın taleplerinin aynı olması beklenemez.” yorumuna da cevap verdi.
Hayal Köseoğlu’nun bu paylaşımına gelen yorumlar ise şöyle oldu. 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın