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Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun "Yay Burcu Kadınıyım" Diyerek Yaptığı Kürt Hareketi Paylaşımı Gündem Oldu

Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun "Yay Burcu Kadınıyım" Diyerek Yaptığı Kürt Hareketi Paylaşımı Gündem Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.05.2025 - 22:41

Oyuncu Hayal Köseoğlu son aylarda sosyal medya hesabından toplumsal olaylara verdiği tepkilerle gündemde.

Başarılı oyuncu son olarak PKK’nın silah bırakması ve örgütü lağvetmesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. “Çerkes ve yay burcu bir kadın” olarak başlayan paylaşım Twitter’da en çok konuşulan konulardan oldu.

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“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında PKK’nın örgütü lağvettiğini açıklaması gündemdeki yerini koruyor.

“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında PKK’nın örgütü lağvettiğini açıklaması gündemdeki yerini koruyor.

Konu ile bir paylaşım da oyuncu Hayal Köseoğlu’ndan geldi. 

Son aylarda toplumsal olaylara tepkisiz kalmayan Köseoğlu, “En büyük asimilasyonun milliyete değil cinsiyete yapıldığını” ifade ederek, Kürt hareketi için terapi önerdi.

Genç oyuncunun paylaşımı Twitter’da en çok konuşulan konulardan oldu.

Hayal Köseoğlu’nun paylaşımı 👇

Hayal Köseoğlu’nun paylaşımı 👇
twitter.com

Bu arada Çerkes ve yay burcu bir kadın olarak Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Yani abi tamam. Tamam sensin ya. En önemli sensin. Sen benim doğum günümü kutlamadın diye darlayan arkadaş gibi darım darım darlıyolar ülkeyi ya senelerdir. . Arkadaşlar bırakın ülke bazını, dünya bazında yapılan en büyük ayrımcılık, en büyük soykırım, en büyük asimilasyon, en büyük baskı milletlere değil cinsiyete dayalı bir meseledir. Bu dünyanın da bu coğrafyanın da bu ülkeninde de en büyük sorunu kadın sorunudur. Biz kalkıp silahlanıp oraya buraya çıkıp hak aramıyorsak size ne oluyor? (Ki ben kadın direnişinin pasifliğini de çok eleştiren biriyim) Ne istiyorsunuz ben hiç anlamıyorum ya. Benim e-devletimde literally (gerçekten) Çerkistan yazıyor. Ben düşüyor muyum sokaklara hani benim Çerkistan’ım diye? Yemin ederim anlamıyorum ya eski sevgiliye takık, gidikler gibi kafayı yediniz yıllardı. Terapiye gidin ya”

Hayal Köseoğlu, sonrasında bir kullanıcının yaptığı, “Cinsiyet konusundaki görüşlerinize katılıyorum ama Kürt sorunu hakkında bunları yazmak için 80-90lar hakkında hiçbir şey duymamış, okumamış, bilmiyor olmak gerekir. Ayrıca bir ülkedeki göçmen bir toplulukla yerli bir halkın taleplerinin aynı olması beklenemez.” yorumuna da cevap verdi.

Hayal Köseoğlu, sonrasında bir kullanıcının yaptığı, “Cinsiyet konusundaki görüşlerinize katılıyorum ama Kürt sorunu hakkında bunları yazmak için 80-90lar hakkında hiçbir şey duymamış, okumamış, bilmiyor olmak gerekir. Ayrıca bir ülkedeki göçmen bir toplulukla yerli bir halkın taleplerinin aynı olması beklenemez.” yorumuna da cevap verdi.

30-40 sene öncesinden bahsediyorsunuz. Bireysel düzlemde nasıl 30-40 sene önceki bir olayı intikam/takıntı haline getirip önüne bakamayan, tüm hayatını ve varoluşunu haksızlık ve mağduriyet üzerinden tanımlayan birine terapiye git diyorsam büyük ölçekte de aynısını diyorum.”

Hayal Köseoğlu’nun bu paylaşımına gelen yorumlar ise şöyle oldu. 👇

Hayal Köseoğlu’nun bu paylaşımına gelen yorumlar ise şöyle oldu. 👇
twitter.com

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twitter.com
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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