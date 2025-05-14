Senin Psikopat Yönün Ne?
Hepimizin içinde bir parça karanlık, bir nebze kontrolsüzlük barındırır. Bazılarımız bunu bastırmayı başarırken, bazılarımız farkında bile olmadan bu yönünü dışa vurur. Peki, senin içindeki 'psikopat' taraf hangi yönünü esir almış olabilir? Bu testte sana sunduğumuz 10 soruyu içgüdülerinle yanıtla ve içindeki karanlık yanın hangi maskeyle dolaştığını öğren!
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1. Biri sana kazık attığında ilk hissin ne olur?
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2. Bir odaya girdiğinde insanlar genelde seni nasıl tanımlar?
3. Gizlice birinin sırlarını öğrensen ne yaparsın?
4. İnsanlarla bağ kurarken en büyük zorluğun ne?
5. Hayal gücünü en çok ne tetikler?
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6. En büyük korkun nedir?
7. Karanlık tarafını bir film karakteriyle anlat desek?
8. İnsanlara nasıl davranırsın?
9. Aşkta hangi yönün baskın olur?
10. Hangi cümle seni daha çok yansıtır?
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