Senin Psikopat Yönün Ne?

Senin psikopat yönün, duygusal olarak tamamen izole oluşundan geliyor. İnsanların acılarına, sevinçlerine ya da düşüşlerine karşı neredeyse hissizsin. Bu seni soğuk, mesafeli ama bir o kadar da gizemli biri haline getiriyor. Çoğu zaman kalabalıklar içinde bile yalnız kalmayı tercih ediyorsun. Duygularını bastırmak senin savunma mekanizman. Travmalar, güvensizlikler ve kırılganlıklar seni bir nevi uyuşturmuş olabilir. Bu durum seni kimsenin ulaşamadığı bir yüksekliğe çıkarsa da, aynı zamanda ulaşılmaz ve kopuk biri de yapar. Bir bakıma sen kendi zihninde, kendi dünyanda izole olmuş bir gezegensin. Ancak bu mesafe, bazen seni çok güçlü bir gözlemciye dönüştürür. İnsanların neye nasıl tepki vereceğini önceden bilir, kriz anlarında en sakin kalan kişi olursun. Bu özellik seni liderlik vasfına yaklaştırır ama derinlerde bir yerde dokunulmayı bekleyen bir “benlik” hâlâ seni izliyor olabilir.