Nureddin Yıldız’ın ‘6 Yaşındaki Çocuk Evlenebilir’ Dediği Video Yeniden Gündem Oldu

Nureddin Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?’ İsimli etkinliğe katıldı. Bazı üniversite öğrencileri tarafından protesto edilen Nureddin Yıldız’a yumurta atıldı. Protestoyu yapan kişi salondan darp edilerek çıkarıldı. Okul bahçesinde yapılan protestolarda da 97 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Aslında tüm bu yaşananların sebebi Nureddin Yıldız’ın geçmiş dönemde yaptığı ‘çocuk yaşta evlilik’ hakkındaki açıklama. Yıldız açıklamasında “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” diyerek büyük tepki çekmişti.

Dün Boğaziçi’nde yaşanan olaylar sonrasında da Nureddin Yıldız’ın bu sözlerinin yer aldığı video sosyal medyada yeniden gündem oldu ve tartışma yarattı.