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Nureddin Yıldız’ın ‘6 Yaşındaki Çocuk Evlenebilir’ Dediği Video Yeniden Gündem Oldu

Nureddin Yıldız’ın ‘6 Yaşındaki Çocuk Evlenebilir’ Dediği Video Yeniden Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.05.2025 - 10:04

Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan bir konferansa konuşmacı olarak katılan Nureddin Yıldız’a yumurtalı protesto düzenlenmesi ve salon dışında yaşanan olaylarla 97 kişinin gözaltına alınması sonrasında Yıldız’ın geçmişte yaptığı skandal açıklama sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çocuk yaşta yapılan evlilikler hakkında konuşan Nureddin Yıldız “6 yaşında çocuk evlenebilir” demişti.

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Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde konferansa katılması Yıldız’ın geçmişte yaptığı ve büyük tartışmalara neden olan açıklamayı yeniden gündeme taşıdı.

Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde konferansa katılması Yıldız’ın geçmişte yaptığı ve büyük tartışmalara neden olan açıklamayı yeniden gündeme taşıdı.

Nureddin Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?’ İsimli etkinliğe katıldı. Bazı üniversite öğrencileri tarafından protesto edilen Nureddin Yıldız’a yumurta atıldı. Protestoyu yapan kişi salondan darp edilerek çıkarıldı. Okul bahçesinde yapılan protestolarda da 97 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 

Aslında tüm bu yaşananların sebebi Nureddin Yıldız’ın geçmiş dönemde yaptığı ‘çocuk yaşta evlilik’ hakkındaki açıklama. Yıldız açıklamasında “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” diyerek büyük tepki çekmişti. 

Dün Boğaziçi’nde yaşanan olaylar sonrasında da Nureddin Yıldız’ın bu sözlerinin yer aldığı video sosyal medyada yeniden gündem oldu ve tartışma yarattı.

İşte Nureddin Yıldız’ın bugünkü olaylara da sebebiyet veren o açıklaması:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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