Nureddin Yıldız’ın ‘6 Yaşındaki Çocuk Evlenebilir’ Dediği Video Yeniden Gündem Oldu
Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan bir konferansa konuşmacı olarak katılan Nureddin Yıldız’a yumurtalı protesto düzenlenmesi ve salon dışında yaşanan olaylarla 97 kişinin gözaltına alınması sonrasında Yıldız’ın geçmişte yaptığı skandal açıklama sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çocuk yaşta yapılan evlilikler hakkında konuşan Nureddin Yıldız “6 yaşında çocuk evlenebilir” demişti.
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Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde konferansa katılması Yıldız’ın geçmişte yaptığı ve büyük tartışmalara neden olan açıklamayı yeniden gündeme taşıdı.
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İşte Nureddin Yıldız’ın bugünkü olaylara da sebebiyet veren o açıklaması:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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