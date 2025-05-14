onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gazeteci Murat Ağırel ile İstanbul Valisi Davut Gül Arasında Nureddin Yıldız Tartışması!

Gazeteci Murat Ağırel ile İstanbul Valisi Davut Gül Arasında Nureddin Yıldız Tartışması!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.05.2025 - 09:22 Son Güncelleme: 14.05.2025 - 09:48

'6 yaşındaki çocuk evlendirilebilir' diyen Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi'nde konferans verdiği sırada düzenlenen protestolarda 97 kişi gözaltına alındı. Gazeteci Murat Ağırel valiliğin açıklamasını alıntılayarak “Öğrenciler ters kelepçeyle gözaltına alındı” dedi. İstanbul Valisi Davut Gül ise bu paylaşıma cevap olarak “Protestocuların fiziki müdahalesi sonucu 13 polisimiz, yaklaşık 5 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düşerek yaralandı. Olayla ilgili 97 kişi gözaltına alındı” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi'nde konferans vermesi ortalığın karışmasına neden oldu.

Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi'nde konferans vermesi ortalığın karışmasına neden oldu.

Daha önce yaptığı bir açıklamada '6 yaşındaki çocuk evlendirilebilir' diyen Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde konferans verdiği sırada bu konferans protesto eden gençlerle polis arasında arbede yaşandı. 

Gazeteci Murat Ağırel, yaşananlarla ilgili İstanbul Valiliği’nin yaptığı açıklamayı alıntılayarak “Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler, Nureddin Yıldız’ın konferansını protesto etti. Polis müdahale etti, Öğrenciler ters kelepçeyle gözaltına alındı. Gazeteci Can Öztürk de darp edilerek gözaltına alındı. Valiliğin açıklamasına göre 97 öğrenci gözaltına alındı” dedi.

İstanbul Valisi’nden Murat Ağırel’e cevap geldi.

İstanbul Valisi’nden Murat Ağırel’e cevap geldi.

Ağırel’in bu paylaşımına İstanbul Valisi cevap verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davut Gül “Tam olarak öyle olmadı. Boğaziçi Üniversitesi’nde bugün, Nureddin Yıldız’ın konferansını engellemeye çalışan bir grup protestocu, çevik kuvvetin güvenlik düzenini aşmaya çalıştı. Protestocuların fiziki müdahalesi sonucu 13 polisimiz, yaklaşık 5 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düşerek yaralandı. Olayla ilgili 97 kişi gözaltına alındı” dedi.

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
44
12
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın