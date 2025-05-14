Gazeteci Murat Ağırel ile İstanbul Valisi Davut Gül Arasında Nureddin Yıldız Tartışması!

Daha önce yaptığı bir açıklamada '6 yaşındaki çocuk evlendirilebilir' diyen Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde konferans verdiği sırada bu konferans protesto eden gençlerle polis arasında arbede yaşandı.

Gazeteci Murat Ağırel, yaşananlarla ilgili İstanbul Valiliği’nin yaptığı açıklamayı alıntılayarak “Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler, Nureddin Yıldız’ın konferansını protesto etti. Polis müdahale etti, Öğrenciler ters kelepçeyle gözaltına alındı. Gazeteci Can Öztürk de darp edilerek gözaltına alındı. Valiliğin açıklamasına göre 97 öğrenci gözaltına alındı” dedi.