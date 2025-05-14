Gazeteci Murat Ağırel ile İstanbul Valisi Davut Gül Arasında Nureddin Yıldız Tartışması!
'6 yaşındaki çocuk evlendirilebilir' diyen Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi'nde konferans verdiği sırada düzenlenen protestolarda 97 kişi gözaltına alındı. Gazeteci Murat Ağırel valiliğin açıklamasını alıntılayarak “Öğrenciler ters kelepçeyle gözaltına alındı” dedi. İstanbul Valisi Davut Gül ise bu paylaşıma cevap olarak “Protestocuların fiziki müdahalesi sonucu 13 polisimiz, yaklaşık 5 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düşerek yaralandı. Olayla ilgili 97 kişi gözaltına alındı” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi'nde konferans vermesi ortalığın karışmasına neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Valisi’nden Murat Ağırel’e cevap geldi.
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın