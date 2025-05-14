Nureddin Yıldız Kimdir, Ne İş Yapıyor? Nureddin Yıldız Ne Dedi?
Nureddin Yıldız, Boğaziçi'nde verdiği konferansın ardından yeniden gündeme gelen bir isim oldu. Nureddin Yıldız'ın daha önce yaptığı açıklamalar da tartışmaları beraberinde getirmişti. 'Vaiz' ve 'yazar' olarak tanınan isim, Boğaziçi'nde 'İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?' etkinliğine katıldı.
Peki Nureddin Yıldız kimdir, ne iş yapıyor? Nureddin Yıldız ne dedi?
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Nureddin Yıldız Kimdir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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