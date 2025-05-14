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Nureddin Yıldız Kimdir, Ne İş Yapıyor? Nureddin Yıldız Ne Dedi?

Nureddin Yıldız Kimdir, Ne İş Yapıyor? Nureddin Yıldız Ne Dedi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.05.2025 - 10:03

Nureddin Yıldız, Boğaziçi'nde verdiği konferansın ardından yeniden gündeme gelen bir isim oldu. Nureddin Yıldız'ın daha önce yaptığı açıklamalar da tartışmaları beraberinde getirmişti. 'Vaiz' ve 'yazar' olarak tanınan isim, Boğaziçi'nde 'İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?' etkinliğine katıldı. 

Peki Nureddin Yıldız kimdir, ne iş yapıyor? Nureddin Yıldız ne dedi?

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Nureddin Yıldız Kimdir?

Nureddin Yıldız Kimdir?

Nureddin Yıldız, 'vaiz' ve 'yazar' olarak bilinen bir isimdir. Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında İslam dinine dair açıklamalarda bulunur, vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlar. Yıldız'ın Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi vardır.

Nureddin Yıldız Nereli? 

Nureddin Yıldız, Trabzonludur. Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Nureddin Yıldız Kaç Yaşında?

1960 yılında doğan Nureddin Yıldız, 2025 yılı itibarıyla 65 yaşındadır.

Nureddin Yıldız Ne İş Yapıyor, Eğitimi Ne?

Nureddin Yıldız Ne İş Yapıyor, Eğitimi Ne?

Nureddin Yıldız yazar ve vaizdir. Kendi internet sitesinde aktardığına göre hafızlığını sekiz yaşında, babası 'Hilmi Yıldız Hocaefendi'de tamamlamış ve dini eğitim almıştır. İstanbul-Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesinde okumuştur. Lise eğitimi devam ederken farklı gazetelerde haftalık yazılar yazmıştır. Kürsü hatipliği de yapmıştır. Lise yıllarında 'Milli Türk Talebe Birliği' ve 'Akıncılar Teşkilatı'nda yer almıştır. 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir yıl okumuş ve ardından, Mekke Ümmü’l – Qura Üniversitesi’ne geçiş yapmıştır. Burada Usul-u Fıkh bölümünü bitirmiştir.

Türkiye'ye döndükten sonra sivil toplum örgütlerinde ve farklı kuruluşlarda görevler almıştır. Son olarak 'Sosyal Doku Derneği' kuruluşunda yer almıştır.

Nureddin Yıldız özellikle evlilik, çocuk, aile, gençlik konularında seminerler düzenler.

Nureddin Yıldız Kitapları

Nureddin Yıldız Kitapları

Nureddin Yıldız, evlilik, çocuklar, aile, gençlik, İslam ahlakı üzerine kitaplar kaleme almıştır. Bu kitaplardan bazıları:

  • Hanımlar İçin İnciler

  • Mücahide Kadın 

  • Mü'min Ev

  • Sünnet Neden Garip?

  • Aile Davamız 

  • Anahtar Cevaplar

  • Arş'ın Gölgesindeki Genç

  • Baldan Tatlı Sözler

  • Bir Umut Bir Mektup-(Gençlik)

  • Bir Umut Bir Mektup-(Aile)

  • Bir Umut Bir Mektup-(Toplum)

  • Bu Çağa Rapor

  • Bu Ümmetin Fidanları Çocuklarımız

  • Bu Ümmetin Genci

  • Bu Ümmetin Kızı

  • Bu Zamanın Sabrı

  • Dinimize Hizmetin İç Sorunları

  • Doğal Aile 

  • Edep ve Amel

Nureddin Yıldız Ne Dedi, Olayı Nedir?

Nureddin Yıldız Ne Dedi, Olayı Nedir?

Nureddin Yıldız, daha önce yaptığı bir açıklamasında “Altı yaşında evlilik olabilir” ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Boğaziçi'nde bir konferansa katılan Yıldız'a öğrenciler tarafından protesto düzenlendi. Protestoyu başlatan öğrenci, salondan darp edilerek çıkartıldı. Daha sonra bir grup öğrencinin üniversite bahçesinde 'Yaşasın şeriat' sloganları attığı görüldü.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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