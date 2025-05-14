Nureddin Yıldız Kimdir, Ne İş Yapıyor? Nureddin Yıldız Ne Dedi?

Nureddin Yıldız, Boğaziçi'nde verdiği konferansın ardından yeniden gündeme gelen bir isim oldu. Nureddin Yıldız'ın daha önce yaptığı açıklamalar da tartışmaları beraberinde getirmişti. 'Vaiz' ve 'yazar' olarak tanınan isim, Boğaziçi'nde 'İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?' etkinliğine katıldı.

Peki Nureddin Yıldız kimdir, ne iş yapıyor? Nureddin Yıldız ne dedi?