5 Milyon Kişinin İzlediği Aile Arasında'nın Devamına Seyirci Akın Etti: Ek Seans Açıldı
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Gülse Birsel imzalı 2 Aile Arasında, 4 Aralık'taki vizyonuna iki hafta kala ön satışta 45 bini geçti. Ankara, İzmir ve Adana başta olmak üzere birçok ilde vizyon gününün salonlarında yalnızca son koltuklar kaldı. Yoğun talep üzerine film daha gösterime girmeden ek seanslar açılıyor. Dağıtımcı CJ ENM ise son yılların en iyi yerli film açılışını bekliyor.
KAYNAK: Box Office
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Vizyona iki hafta kala ön satış 45 bini geçti, birçok ilde son koltuklar kaldı.
Dağıtımcı CJ ENM, filmin son yılların en iyi yerli film açılışını yapacağına inanıyor.
5,2 milyon seyirciye ulaşan ilk filmin devamı tam 9 yıl sonra beyazperdeye geliyor.
2 Aile Arasında fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
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