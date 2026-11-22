2 Aile Arasında vizyona girmeden gişede iddialı bir başlangıç yaptı.

Gülse Birsel'in kaleme aldığı, başrollerinde Engin Günaydın, Demet Evgar ve Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı film 4 Aralık'ta sinemalarda olacak. Vizyona iki hafta kala ön satış rakamı 45 bini geride bıraktı.

Box Office Türkiye'nin aktardığına göre Ankara, İzmir ve Adana başta olmak üzere pek çok ilde, çok salonlu sinemalarda vizyon gününün neredeyse tüm salonları satışa açıldı. Bu salonlarda yalnızca son koltuklar kaldı.

Peki talep bu kadar yüksekken ne yapılıyor? Seyircinin yoğun ilgisi üzerine film daha vizyona girmeden ek seanslar açılmaya başlandı.