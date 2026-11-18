2017'de vizyona giren Aile Arasında, Engin Günaydın'ın 'Fikret' ve Demet Evgar'ın 'Solmaz' karakterleriyle yerli komedinin en sevilen filmlerinden biri olmuştu.

T24'e konuşan Birsel, ilk filmi yazarken aklında bir devam filmi olmadığını açıkça söyledi: 'İlk filmi yazarken bu hikâyenin ikincisi olmayacağını düşünüyordum.'

Bunun nedeni ise filmin finalinde bütün kartların açılmasıydı. Birsel'in sözleriyle: 'Bütün sırları ortaya çıkarmıştık, Engin'in karakterinin emniyet müdürü olmadığı, onların gerçek bir aile olmadığı öğrenilmişti. Solmaz'ın aslında bir vokalist olduğunu da herkes öğrenmişti.'

Kısacası anlatılacak bir şey kalmamıştı. 'Hikâyeyi bitirdiğimizi düşünüyordum' diyen Birsel'in fikri ise yıllar sonra beklenmedik bir anda değişti.