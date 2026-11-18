Gülse Birsel, 2 Aile Arasında'yı Yazmaya Bir Bayram Günü Nasıl Karar Verdiğini Açıkladı
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Aile Arasında’nın senaristi Gülse Birsel, ilk filmin ardından hikâyenin bittiğini düşündüğünü söyledi. Birsel, fikrinin birkaç yıl önce bir bayram günü değiştiğini anlattı: Televizyonda kanalları gezerken Aile Arasında’ya denk geldi ve 15 dakika izledikten sonra “Buradan bir hikâye daha çıkabilir” dedi. Not almaya başladığı o gün, 4 Aralık’ta vizyona girecek 2 Aile Arasında’nın ilk adımı oldu.
KAYNAK: T24
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Gülse Birsel, ilk filmi yazarken Aile Arasında'nın bir devamı olmayacağından emindi.
Birkaç yıl önce bir bayram günü televizyonda denk geldiği Aile Arasında, Birsel'in aklına yeni bir hikâye getirdi.
Devam filmi kararında sokakta seyirciden gelen ısrarın da payı vardı; aynı baskıyı Engin Günaydın da yaşamıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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