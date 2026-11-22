Kediler Bizi Neden Yalar?
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Kediler sevdikleri insanları zaman zaman yalayarak şaşırtır. San Francisco SPCA'da çalışan veteriner davranış uzmanı Alison Gerken, davranışın arkasında yedi farklı neden sayıyor. Yalamanın çoğu zaman sevgi ve bağ kurmakla ilgisi var. Ancak birden başlayan ya da aşırıya kaçan yalama stres veya bir sağlık sorununun işareti olabilir.
Kediler yalayarak sevgisini gösteriyor ve sizi grubunun bir parçası sayıyor
Kedi dili zımpara gibi pürüzlü, aşırı yalama ise bir sorunun işareti olabilir
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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