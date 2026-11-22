Kediler birbirini yalayarak temizler. Allogrooming denilen davranış kediler arasındaki bağı güçlendiriyor. Kediniz sizi yaladığında da büyük ihtimalle sevgisini gösteriyor ve aranızdaki bağı besliyor.

Anne kediler yavrularını yalayarak ortak bir grup kokusu oluşturabiliyor. Kediler bir şeyleri kokuyla işaretlediği için yalama, sizi kendi sosyal grubunun bir parçası saydığının işareti olabilir.

Yalama dikkat çekmenin de bir yolu. Kediniz yaladığında onunla konuşur ya da onu severseniz, yalamanın ilgi getirdiğini çabucak öğreniyor.

Annesinden erken ayrılan kediler emzirilirken hissettikleri rahatlığı yalayarak arayabiliyor ve yalarken patileriyle yoğurup mırlayabiliyor. Ter de kedilere çekici gelebiliyor, çünkü insan terinde şeker ve tuz bulunuyor. Kediler şampuan gibi ürünlerin kokusunu araştırmak için de cildi ya da saçı yalayabiliyor.