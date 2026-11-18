Sung, kediler çoğunlukla evde yaşadığı için suyla karşılaşma fırsatlarının az olduğunu, sık sık dışarı çıkan köpeklerin ise suya daha alışık olduğunu belirtiyor. Kedilerin kuru bölgelerde evrimleştiği ve su ihtiyaçlarını büyük ölçüde yiyeceklerden karşıladığı da biliniyor.

Her kedi aynı değil. Bazı kediler musluğun açılmasını beklemek için lavabonun başında oturuyor ya da su kabıyla oynayıp suyu etrafa sıçratıyor. Doğada yaşayan bazı kediler de balık tutmak için suya giriyor.

Kedilerin yıkanmaya pek ihtiyacı da yok. Sağlıklı bir kedi tüylerini diliyle kendisi temizliyor, Siracusa da sudan kaçan bir kedi için endişelenmeye gerek olmadığını söylüyor.