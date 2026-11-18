Kediler Sudan Neden Bu Kadar Nefret Eder?
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Banyo vakti gelince ortadan kaybolan ya da suyu görünce kaçan kediler, kedi sahiplerinin iyi bildiği bir manzara. Kedilerin sudan uzak durmasının arkasında tek bir neden yok. Uzmanlar kürklerinin yapısından kontrol duygusuna kadar birkaç etkene dikkat çekiyor. Öte yandan her kedi aynı değil, suyla oynamayı seven kediler de var.
Islanan kürk kediyi korumasız bırakıyor
Suyla oynamayı seven kediler de var
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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