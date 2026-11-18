Kediler Neden Bir Anda Koşmaya Başlar?
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Sakin sakin uzanan bir kedinin bir anda evin içinde fırtına gibi koşmaya başlaması, pek çok kedi sahibinin tanıdığı bir sahne. Sahipler buna 'zoomies' diyor, veterinerler ise 'ani rastgele aktivite dönemleri' anlamına gelen FRAP adını kullanıyor. Davranış çoğu zaman tamamen normal ve genellikle beş dakikadan kısa sürüyor. Ancak bazı durumlarda bir sağlık sorununa da işaret edebiliyor.
Bir anda koşmanın arkasında avlanma içgüdüsü var
Ani koşular sıklaşırsa veterinere göstermek gerekiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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