Ani koşular kedilerde hipertiroidinin belirtilerinden biri olabiliyor. Koşmalarla birlikte kilo kaybı, iştah artışı, aşırı susama, sık idrara çıkma, kusma ya da ishal görülüyorsa veterinere gitmek gerekiyor.

Yaşlı kedilerde ani koşular, bilişsel işlev bozukluğu sendromu gibi yaşa bağlı durumlarla ya da duyu kayıplarına bağlı ürkmeyle ilişkili olabiliyor. Daha önce böyle bir alışkanlığı olmayan yaşlı bir kedide sık görülmesi dikkat gerektiriyor. Tuvalet sonrası koşular çok sıklaşırsa ya da kedi tuvaleti dışına idrar ve dışkı yapıyorsa da veterinere danışmak iyi olur.

Koşu anında kedinin peşinden koşmak ya da onu kucağa almak önerilmiyor. Oyuncakla oynatarak enerjisini atmasına yardımcı olmak daha iyi bir yol.