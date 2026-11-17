Şehrin Meydanını Koyunlar Bastı: Herkes Telefonuna Sarıldı
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Nürnberg'de çoban Thomas Gackstatter, 15 Kasım 2026 Pazar günü yaklaşık 600 koyunluk sürüsünü kış otlaklarına götürürken şehrin ana meydanı Hauptmarkt'tan geçirdi. Sürü bu yolculuğu her sonbaharda tekrarlıyor. Belediye halktan yolu boş bırakmasını, köpekleri sürüden uzak tutmasını ve drone uçurmamasını istedi. Gackstatter, Almanya'da koyunların bir şehrin merkez meydanından geçtiği tek yerin Nürnberg olduğunu belirtiyor.
Koyunlar yaz otlaklarından kış otlaklarına şehrin göbeğinden geçerek gidiyor.
Koyunlar yaz boyunca şehirdeki yaşam alanlarında otlayarak biyolojik çeşitliliğe katkı sağlıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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