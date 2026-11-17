Nürnberg Belediyesi 28 Ekim 2026'da yaptığı duyuruda yürüyüş sırasında yolların boş tutulmasını istedi. Köpeklerin sürüden uzak tutulması ve drone kullanılmaması da rica edilenler arasındaydı. Çevre Dairesi, koyunların geçişi engellenmesin diye halktan anlayış bekliyor.

Koyunlar yaz boyunca şehirdeki birçok önemli yaşam alanında otluyor. Yavaş otlama tür çeşitliliğini artırıyor ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı oluyor. Karışık ırktan olmaları sürüyü dayanıklı kılıyor.

Aynı yöntem Berlin, Potsdam, Augsburg ve Ulm gibi şehirlerde de çim biçmek için kullanılıyor. Belediyeler böylece biçme masrafından tasarruf ediyor. Çobanlar için de açık alanların azalması nedeniyle hayvanlarını barındırmanın bir yolu oluyor.