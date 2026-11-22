Bardağı Taşıran Son Damla Neydi? 11 Kadın İlişkilerini Bitiren O Anı Anlatıyor
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Sevgilinize müzeye gidelim diyorsunuz, o da gelmek istemiyor. Çoğumuz için sıradan bir hafta sonu planı ama bu listedeki kadınlardan biri için ilişkinin bittiği an tam olarak buydu. BuzzFeed okurlarının 'bardağı taşıran son damla neydi?' sorusuna verdiği cevaplardan 11'i burada.
1. "Kızımız kimyadan B aldı diye eşim onun üstüne gidiyordu. Endişemi söyleyince 'Çocuklar bana saygı duymuyorsa belki de gitmem en iyisi' dedi."
2. "Ben evde yokken sevgilimin annesi odamdaki çekmeceleri karıştırmış."
3. "Cevabım çok basit: Benimle müzeye gelmek istemedi."
4. "Yıllarca beni manipüle etti, deliymişim gibi davrandı. Bir kavgada bana küfredince ipler koptu."
5. "Hep kafamda kurup kavga çıkardığımı söylüyordu. Haklı olduğumu eski konuşmalarımızla gösterdim, bu kez de doktora gitmem gerektiğini söyledi."
6. "Dokuz hafta ayrı kaldıktan sonraki ilk buluşmamızda beni tersledi."
7. "Büyük bir terfi almıştım. Heyecanla anlatırken nişanlımın beni dinlemediğini fark ettim."
8. "Kocam yağmur yağdı diye bana bağırıyordu."
9. "Gece 4'te sarhoş sevgilim arkadaşının evinden aradı, yarım saat sonra onu almamı istedi. Hemen yola çıktım ama biraz sonra yine aradı: 'Eve geldim, hiçbir şey yapmadığın için teşekkürler.'"
10. "Dizimde oğlumla bağımızı simgeleyen küçük bir çiçek dövmesi vardı. Kalbimin üstüne kelebek yaptırmak istediğimi duyunca erkek arkadaşım çıldırdı."
11. "Bana bağırırken yüzünde beliren o sırıtışı gördüm."
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