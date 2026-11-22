Sevgilinize müzeye gidelim diyorsunuz, o da gelmek istemiyor. Çoğumuz için sıradan bir hafta sonu planı ama bu listedeki kadınlardan biri için ilişkinin bittiği an tam olarak buydu. BuzzFeed okurlarının 'bardağı taşıran son damla neydi?' sorusuna verdiği cevaplardan 11'i burada.