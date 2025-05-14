Gelecek Partisi Konya İl Başkanı AKP'ye Geçen Milletvekiline Ateş Püskürdü
2023 genel seçimlerinin en tartışmalı konularından biri de Altılı Masa'nın küçük ortaklarına DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye CHP tarafından verilen vekil kontenjanlarıydı. CHP listesinden Konya milletvekili seçilen Gelecek Partili Hasan Ekici ise istifa ettiğini duyurdu. Ekici bugün yapılan grup toplantısının ardından yeni rozetini takarak AKP'ye geçerken Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan'dan sert bir çıkış geldi.
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Konya milletvekili Hasan Ekici geçtiğimiz gün partisinden istifa ettiğini duyurdu.
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Konya İl Başkanı Ahmet Arslan ise X hesabından Ekici'ye sert bir yanıt gönderdi.
Ardından uzunca bir paylaşım daha yaptı.
Ahmet Arslan ayrıca Hasan Ekici'nin Konya'nın AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay'ı eleştirdiği paylaşımı yeniden dolaşıma soktu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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