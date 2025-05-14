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Gelecek Partisi Konya İl Başkanı AKP'ye Geçen Milletvekiline Ateş Püskürdü

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı AKP'ye Geçen Milletvekiline Ateş Püskürdü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.05.2025 - 14:02

2023 genel seçimlerinin en tartışmalı konularından biri de Altılı Masa'nın küçük ortaklarına DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye CHP tarafından verilen vekil kontenjanlarıydı. CHP listesinden Konya milletvekili seçilen Gelecek Partili Hasan Ekici ise istifa ettiğini duyurdu. Ekici bugün yapılan grup toplantısının ardından yeni rozetini takarak AKP'ye geçerken Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan'dan sert bir çıkış geldi.

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Konya milletvekili Hasan Ekici geçtiğimiz gün partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Konya milletvekili Hasan Ekici geçtiğimiz gün partisinden istifa ettiğini duyurdu.

X hesabından durumla ilgili 'Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.' açıklamasında bulundu. Ayrıca paylaşımını yorumlara kapadı.

Konya İl Başkanı Ahmet Arslan ise X hesabından Ekici'ye sert bir yanıt gönderdi.

Konya İl Başkanı Ahmet Arslan ise X hesabından Ekici'ye sert bir yanıt gönderdi.

Ardından uzunca bir paylaşım daha yaptı.

Ardından uzunca bir paylaşım daha yaptı.

Senin ismini il başkanı olarak önerdiğim güne lanet olsun.

Genel başkanımıza 'efendim Hasan Bey'e kefilim' dediğim güne lanet olsun.

Neymiş efendim çoluk çocuğunun geleceğini düşünmesi gerekiyormuş.

Bunu derken bile bir imam hatipli olarak şirk koşuyorsun.

Yazıklar olsun.

Nedim Yamalı istifa ettikten sonra senin odanda kahvaltı yaparken kapıdan Durmuş amca ( baban) girdi.

Hatırlar mısın ne demişti?

'Hasan bu Nedim niye böyle şerefsizlik yaptı' demişti. Unuttun mu yoksa ?

YAŞAYAN BÜRÜTÜS

Ölüm Döşeğine yattığın zaman Hocam Ahmet Davutoğlu aklıma gelecek,bizler aklına geleceğiz 3 günlük dünya için bunları niye yaptım diyeceksin ama iş işten geçmiş olacak.

Çocuklarına neyi miras bıraktığının farkında mısın? Zeynep Hüma'nın gözüne baktığında bizleri hatırla, Eymen'in yüzüne baktığında bizleri hatırla.

Benim ailemin, çocuklarımın yüzüne nasıl bakacaksın.

YAZIKLAR OLSUN.

İhanetin bu kadar yakından gelmesi en büyük gafletmiş. Yılanın büyüğünü koynumuzda beslemişiz haberimiz yokmuş.

Elbet hakkım var üzerinde hiçbiri helal değil

Zehir zıkkım olsun.

Ahmet Arslan ayrıca Hasan Ekici'nin Konya'nın AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay'ı eleştirdiği paylaşımı yeniden dolaşıma soktu.

Ahmet Arslan ayrıca Hasan Ekici'nin Konya'nın AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay'ı eleştirdiği paylaşımı yeniden dolaşıma soktu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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