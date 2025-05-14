Gelecek Partisi Konya İl Başkanı AKP'ye Geçen Milletvekiline Ateş Püskürdü

Senin ismini il başkanı olarak önerdiğim güne lanet olsun.

Genel başkanımıza 'efendim Hasan Bey'e kefilim' dediğim güne lanet olsun.

Neymiş efendim çoluk çocuğunun geleceğini düşünmesi gerekiyormuş.

Bunu derken bile bir imam hatipli olarak şirk koşuyorsun.

Yazıklar olsun.

Nedim Yamalı istifa ettikten sonra senin odanda kahvaltı yaparken kapıdan Durmuş amca ( baban) girdi.

Hatırlar mısın ne demişti?

'Hasan bu Nedim niye böyle şerefsizlik yaptı' demişti. Unuttun mu yoksa ?

YAŞAYAN BÜRÜTÜS

Ölüm Döşeğine yattığın zaman Hocam Ahmet Davutoğlu aklıma gelecek,bizler aklına geleceğiz 3 günlük dünya için bunları niye yaptım diyeceksin ama iş işten geçmiş olacak.

Çocuklarına neyi miras bıraktığının farkında mısın? Zeynep Hüma'nın gözüne baktığında bizleri hatırla, Eymen'in yüzüne baktığında bizleri hatırla.

Benim ailemin, çocuklarımın yüzüne nasıl bakacaksın.

YAZIKLAR OLSUN.

İhanetin bu kadar yakından gelmesi en büyük gafletmiş. Yılanın büyüğünü koynumuzda beslemişiz haberimiz yokmuş.

Elbet hakkım var üzerinde hiçbiri helal değil

Zehir zıkkım olsun.