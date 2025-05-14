Akıma Onlar da Katıldı: AKP Yıldırım İlçe Başkanlığı da "10 Numara"
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TikTok’tan yayılan “10 numara” akımı ile ilgili videolara ilgi çekmeye devam ediyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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