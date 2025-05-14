Akıma Onlar da Katıldı: AKP Yıldırım İlçe Başkanlığı da "10 Numara"

Hemşirelerin, voleybolcuların da video paylaştığı akıma siyasiler de dahil oldu. AKP’nin Bursa Yıldırım İlçe Başkanlığı da “10 numara” akımı ile çektiği videoyu paylaştı.

Görüntüler de ilçe başkanı İrfan Akkaya’nın kapısını 2 kişinin açtığı ve “10 numara” yazan odaya girmesi ile başlayan kutlama yer aldı.