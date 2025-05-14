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Akıma Onlar da Katıldı: AKP Yıldırım İlçe Başkanlığı da "10 Numara"

Akıma Onlar da Katıldı: AKP Yıldırım İlçe Başkanlığı da "10 Numara"

Bursa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.05.2025 - 13:03

Bursa’nın Yıldırım ilçesi AKP İlçe Başkanlığı'nda da çekilen görüntüler gündem oldu. AKP Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ve gençlik kollarına bağlı kişiler de sosyal medyada akım haline gelen “10 numara” şarkısı ile video çekti.

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TikTok’tan yayılan “10 numara” akımı ile ilgili videolara ilgi çekmeye devam ediyor.

TikTok’tan yayılan “10 numara” akımı ile ilgili videolara ilgi çekmeye devam ediyor.

Hemşirelerin, voleybolcuların da video paylaştığı akıma siyasiler de dahil oldu. AKP’nin Bursa Yıldırım İlçe Başkanlığı da “10 numara” akımı ile çektiği videoyu paylaştı.

Görüntüler de ilçe başkanı İrfan Akkaya’nın kapısını 2 kişinin açtığı ve “10 numara” yazan odaya girmesi ile başlayan kutlama yer aldı.

İşte o anlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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