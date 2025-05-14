Hindistan’da TRT’ye Engel: TRT World’e Ait Twitter Hesabı Kapandı

Pakistan’ın da karşılık vermesiyle iki ülke arasında sıcak çatışmalar yaşanmıştı.

Yaşanan çatışmaların büyümesi sonrasında dünyanın birçok ülkesi yaşananlara tepki göstermiş ve iki ülke kısa sürede ateşkes imzaladığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, “Büyük bir ölüm ve yıkıma sebep olabilecek bu gerilimi durdurmak için güç, bilgelik ve metanet gösterdikleri için Hindistan ve Pakistan yönetimleriyle gurur duyuyorum. Milyonlarca masum insan ölebilirdi. Cesur hamleleriniz sayesinde arkanızda bırakacağınız miras büyük ölçüde iyileşti. Bu tarihi ve kahramanca karara ulaşmanızda ABD’nin yardımcı olabilmiş olmasından gurur duyuyorum. Henüz görüşülmemiş olsa da bu iki büyük ulusla olan ticareti önemli ölçüde artıracağım. Ayrıca, Keşmir konusunda bin yılın ardından bir çözüme ulaşılabilecek mi bunu görmek için iki hükümetle de çalışacağım. Tanrı Hindistan ve Pakistan yönetimlerini kutsasın.” paylaşımında bulunmuştu.