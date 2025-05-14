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Hindistan’da TRT’ye Engel: TRT World’e Ait Twitter Hesabı Kapandı

Hindistan’da TRT’ye Engel: TRT World’e Ait Twitter Hesabı Kapandı

TRT
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.05.2025 - 12:01

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerilim silahlı çatışmaya dönmüş ancak taraftar sonrasında ateşkese vardıklarını duyurmuştu.

Hükümetten Pakistan’a destek mesajları gelirken, Hindistan TRT’yi engelledi. TRT World’e ait Twitter hesabı mahkeme kararı ile erişime kapandı. Ayrıca Çin’e ait haber hesaplarının da engellendiği ortaya çıktı.

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Hindistan, terör eylemlerinden sorumlu tuttuğu Pakistan’a füzeli saldırı düzenlenmişti.

Hindistan, terör eylemlerinden sorumlu tuttuğu Pakistan’a füzeli saldırı düzenlenmişti.

Pakistan’ın da karşılık vermesiyle iki ülke arasında sıcak çatışmalar yaşanmıştı.

Yaşanan çatışmaların büyümesi sonrasında dünyanın birçok ülkesi yaşananlara tepki göstermiş ve iki ülke kısa sürede ateşkes imzaladığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, “Büyük bir ölüm ve yıkıma sebep olabilecek bu gerilimi durdurmak için güç, bilgelik ve metanet gösterdikleri için Hindistan ve Pakistan yönetimleriyle gurur duyuyorum. Milyonlarca masum insan ölebilirdi. Cesur hamleleriniz sayesinde arkanızda bırakacağınız miras büyük ölçüde iyileşti. Bu tarihi ve kahramanca karara ulaşmanızda ABD’nin yardımcı olabilmiş olmasından gurur duyuyorum. Henüz görüşülmemiş olsa da bu iki büyük ulusla olan ticareti önemli ölçüde artıracağım. Ayrıca, Keşmir konusunda bin yılın ardından bir çözüme ulaşılabilecek mi bunu görmek için iki hükümetle de çalışacağım. Tanrı Hindistan ve Pakistan yönetimlerini kutsasın.” paylaşımında bulunmuştu.

Hindistan, TRT’nin hesabına engelledi.

Hindistan, TRT’nin hesabına engelledi.

İki ülke arasında ateşkes sağlanırken Hindistan, Pakistan’ı desteklediğini iddia ettiği TRT World’e ait Twitter hesabını engelledi.

Hint partisi Shiv Sena lideri Murji Patel ise yaptığı açıklamada, 'Hiçbir Türk şirketinin iş yapmasına izin vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Hindistan’da geçtiğimiz günlerde Türkiye’den ithal edilen elmalar da protesto edilmişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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