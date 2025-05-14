Hindistan’da TRT’ye Engel: TRT World’e Ait Twitter Hesabı Kapandı
Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerilim silahlı çatışmaya dönmüş ancak taraftar sonrasında ateşkese vardıklarını duyurmuştu.
Hükümetten Pakistan’a destek mesajları gelirken, Hindistan TRT’yi engelledi. TRT World’e ait Twitter hesabı mahkeme kararı ile erişime kapandı. Ayrıca Çin’e ait haber hesaplarının da engellendiği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hindistan, terör eylemlerinden sorumlu tuttuğu Pakistan’a füzeli saldırı düzenlenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hindistan, TRT’nin hesabına engelledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın