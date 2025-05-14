MasterChef’in Eski Jürisi Hazer Amani CHP’ye Katıldı

CHP’ye katılan Hazer Amani’nin rozetini CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek taktı. Amani ile birlikte iş insanı Metin Özkan da CHP'ye katılan isimlerden biri oldu.

Gökhan Zeybek o anları X hesabından paylaştı. Zeybek şu ifadeleri kullandı:

'Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine gönülden bağlı, aydınlık yarınlara inanan iki değerli isim daha aramıza katıldı...

Dünyaca ünlü şef Hazer Amani ve başarılı iş insanı Metin Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etme kararı aldı.

Genel Başkanımızdan aldığım yetkiyle, CHP rozetlerini kendilerine gururla takdim ettim.

Dayanışmayla, emekle, sevgiyle büyüyoruz. Her geçen gün daha çok insan, Cumhuriyet Halk Partisi’nde kendini buluyor. Çünkü biz, halkın partisiyiz. Çünkü biz, geleceği birlikte inşa etmeye kararlıyız.

Hazer Amani’ye ve Metin Özkan’a hoş geldiniz diyoruz. Yolumuz açık, mücadelemiz kararlıdır.

Birlikte başaracağız.'