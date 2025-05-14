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MasterChef’in Eski Jürisi Hazer Amani CHP’ye Katıldı

MasterChef’in Eski Jürisi Hazer Amani CHP’ye Katıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.05.2025 - 11:33

MasterChef yarışma programı ile geniş kitlelere adını duyuran eski jüri şef Hazer Amani CHP’ye katıldı. Amani’nin rozetini CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek taktı. Zeybek o anları X hesabından paylaştı.

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Hazer Amani, MasterChef yarışma programıyla bir döneme damga vurmuştu.

Hazer Amani, MasterChef yarışma programıyla bir döneme damga vurmuştu.

TV 8’in sevilen yarışma programı Masterchef her sezon en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan programın ilk jüriliğini Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu yaptı. Ancak şef Amani sadece 1 sezon programda yer almasının ardından yarışmadan ayrıldı. Yerine ise İtalyan şef Danila Zanna geldi. Masterchef yarışma programıyla adını geniş kitlelere duyuran Hazer Amani’den dikkat çeken bir hamle geldi.

MasterChef eski jürisi Hazer Amani CHP'ye katıldı.

MasterChef eski jürisi Hazer Amani CHP'ye katıldı.

CHP’ye katılan Hazer Amani’nin rozetini CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek taktı. Amani ile birlikte iş insanı Metin Özkan da CHP'ye katılan isimlerden biri oldu. 

Gökhan Zeybek o anları X hesabından paylaştı. Zeybek şu ifadeleri kullandı:

'Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine gönülden bağlı, aydınlık yarınlara inanan iki değerli isim daha aramıza katıldı...

Dünyaca ünlü şef Hazer Amani ve başarılı iş insanı Metin Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etme kararı aldı.

Genel Başkanımızdan aldığım yetkiyle, CHP rozetlerini kendilerine gururla takdim ettim. 

Dayanışmayla, emekle, sevgiyle büyüyoruz. Her geçen gün daha çok insan, Cumhuriyet Halk Partisi’nde kendini buluyor. Çünkü biz, halkın partisiyiz. Çünkü biz, geleceği birlikte inşa etmeye kararlıyız.

Hazer Amani’ye ve Metin Özkan’a hoş geldiniz diyoruz. Yolumuz açık, mücadelemiz kararlıdır.

Birlikte başaracağız.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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