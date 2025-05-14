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Eski Bakan Nureddin Nebati'nin Kardeşinden Faiz Eleştirisi: "Bu Oranlara Yatırım Yapmak Zor"

Eski Bakan Nureddin Nebati'nin Kardeşinden Faiz Eleştirisi: "Bu Oranlara Yatırım Yapmak Zor"

Nureddin Nebati
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.05.2025 - 11:09

Eski Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşi B&G Store Yönetim Kurulu Başkanı Seyidullah Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte yükselişe geçen faiz oranlarını eleştirdi.

“Bu faizlerle yatırım yapmak zor” diyen Seyidullah Nebati, üretim için yatırımlarını Çin’e kadırdıklarını da ifade etti.

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Mehmet Şimşek’ten önceki Hazine ve Maliye Bakanı olan Nureddin Nebati zamanında faizler düşürülmüştü.

Mehmet Şimşek’ten önceki Hazine ve Maliye Bakanı olan Nureddin Nebati zamanında faizler düşürülmüştü.

Ancak bakanlıktaki görev değişikliği sonrasında faizler her ay yükseltilmişti. Son olarak nisan ayında faizler artırılmış ve yüzde 42,50'den yüzde 46'ya çıkarılmıştı.

Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi yönetimine bir eleştiri de eski bakan Nureddin Nebati’nin kardeşi B&G Store Yönetim Kurulu Başkanı Seyidullah Nebati’den geldi.

“Bu faizlerle yatırım yapmak zor”

“Bu faizlerle yatırım yapmak zor”

Sözcü’de yer alan habere göre,  Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi olan iş insanı, 'Yatırımın önündeki en büyük engel faiz. Bu oranlarla üretim yapmak mümkün değil' ifadelerini kullandı.

Döviz kurunun da baskılandığını iddia eden Seyidullah Nebati, bazı ürünlerin üretimini Çin'e kaydırdıklarını ve Çin’e yatırım yapmayı değerlendirdiklerini duyurdu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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