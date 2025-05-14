Eski Bakan Nureddin Nebati'nin Kardeşinden Faiz Eleştirisi: "Bu Oranlara Yatırım Yapmak Zor"
Eski Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşi B&G Store Yönetim Kurulu Başkanı Seyidullah Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte yükselişe geçen faiz oranlarını eleştirdi.
“Bu faizlerle yatırım yapmak zor” diyen Seyidullah Nebati, üretim için yatırımlarını Çin’e kadırdıklarını da ifade etti.
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Mehmet Şimşek’ten önceki Hazine ve Maliye Bakanı olan Nureddin Nebati zamanında faizler düşürülmüştü.
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“Bu faizlerle yatırım yapmak zor”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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