Eski Bakan Nureddin Nebati'nin Kardeşinden Faiz Eleştirisi: "Bu Oranlara Yatırım Yapmak Zor"

Sözcü’de yer alan habere göre, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi olan iş insanı, 'Yatırımın önündeki en büyük engel faiz. Bu oranlarla üretim yapmak mümkün değil' ifadelerini kullandı.

Döviz kurunun da baskılandığını iddia eden Seyidullah Nebati, bazı ürünlerin üretimini Çin'e kaydırdıklarını ve Çin’e yatırım yapmayı değerlendirdiklerini duyurdu.