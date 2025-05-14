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Erzurum’da Kar Sürprizi: Mayıs Ayında Kent Kara Büründü

Erzurum’da Kar Sürprizi: Mayıs Ayında Kent Kara Büründü

Erzurum
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.05.2025 - 10:34

Erzurum’da mayıs aynın ortasında yağan kar herkesi şaşırttı. Dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış önce kentin yüksel bölgelerinde kar yağışına döndü, sonrasında ise kent merkezi beyaza büründü.

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Erzurum’da yaz aylarını beklerken etkili olan kar yağışı herkesi şaşırttı.

Erzurum’da yaz aylarını beklerken etkili olan kar yağışı herkesi şaşırttı.

Gece etkili olan sağanak, sabah yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar bir anda yüksek kesimler başta olmak üzere kent merkezini beyaza bürüdü. Trafikte zaman zaman aksamalara neden olan kar yağışı vatandaşların da şemsiyelerini kullanmak zorunda kalmasına sebep oldu.

İşte mayıs ayında etkili olan kar yağışı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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KumdanKum

Küresel ısınmayı bekliyorum gözlerim kapalı..

o. k.

Bu dengesizliğin sebebi ne sanıyorsunuz :)

Kerem Senol

hamımıza,damımıza kar yağıyor gibi bir durum olmuş.🤔😂🤣