Erzurum’da Kar Sürprizi: Mayıs Ayında Kent Kara Büründü

Gece etkili olan sağanak, sabah yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar bir anda yüksek kesimler başta olmak üzere kent merkezini beyaza bürüdü. Trafikte zaman zaman aksamalara neden olan kar yağışı vatandaşların da şemsiyelerini kullanmak zorunda kalmasına sebep oldu.