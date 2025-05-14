Erzurum’da Kar Sürprizi: Mayıs Ayında Kent Kara Büründü
Erzurum’da mayıs aynın ortasında yağan kar herkesi şaşırttı. Dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış önce kentin yüksel bölgelerinde kar yağışına döndü, sonrasında ise kent merkezi beyaza büründü.
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Erzurum’da yaz aylarını beklerken etkili olan kar yağışı herkesi şaşırttı.
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İşte mayıs ayında etkili olan kar yağışı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Küresel ısınmayı bekliyorum gözlerim kapalı..
Bu dengesizliğin sebebi ne sanıyorsunuz :)
hamımıza,damımıza kar yağıyor gibi bir durum olmuş.🤔😂🤣