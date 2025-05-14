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Değeri 142 Milyar Dolar! ABD ile Suudi Arabistan Arasında Tarihin En Büyük Silah Anlaşması İmzalandı

Değeri 142 Milyar Dolar! ABD ile Suudi Arabistan Arasında Tarihin En Büyük Silah Anlaşması İmzalandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.05.2025 - 09:01

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD ile 300 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladıklarını söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da 'ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan tarihteki en büyük silah satış anlaşmasının' imzalandığı kaydedilmişti.

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Bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'nda konuştu.

Bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'nda konuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin tarihine değinerek, 'Ülkemizin ABD ile 92 yıl önce başlayan derin bir ekonomik ilişkisi bulunmaktadır. Bugün ABD ile 600 milyar dolarlık ortaklık fırsatları üzerinde çalışıyoruz. Ortak yatırımlar, ABD ile ekonomik ilişkilerimizin en önemli dayanaklarından biridir.' diye konuştu.

Ülkesinin ekonomisinin halihazırda bölgenin 'en büyük ekonomisi' olduğunu ifade eden Bin Selman, 'ABD ile değeri 300 milyar doları aşan anlaşmalara imza attık.' dedi.

Bin Selman, 2013 ila 2024 yılları arasında ABD-Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin 500 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, "Suudi Arabistan'daki yabancı yatırımların dörtte biri ABD şirketlerinden oluşuyor." bilgisini de paylaştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, "Suudi Arabistan'daki yabancı yatırımların dörtte biri ABD şirketlerinden oluşuyor." bilgisini de paylaştı.

Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Trump, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda bin Selman ile bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi'ni imzalamıştı.

Trump ve Bin Selman'ın imzaladığı anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarında adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanları kapsıyor. Anlaşmalarda, ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında yapılan, Suudi Arabistan ordusunun geliştirilmesi ve modernizasyonu konusunda imzalanan mutabakat ile enerji ve savunma sektörlerinde de bir dizi anlaşma bulunuyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da söz konusu anlaşmalar arasında 'ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan tarihteki en büyük silah satış anlaşmasının' imzalandığı kaydedilmişti.

Dünya basınında da geniş yer buldu.

Dünya basınında da geniş yer buldu.

Katar merkezli El Cezire kanalı, dün imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki ekonomik ve askeri bağların derinleştiğine işaret ettiği yorumunda bulundu. El Cezire’ye göre, Trump’ın ziyareti aynı zamanda diplomatik temaslarını kişisel çıkarları için kullandığı eleştirilerini de bir kez daha gündeme getirdi. 

Katar’ın 400 milyon dolar değerinde bir uçağı ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) verme teklifinin halihazırda etik ve anayasaya uygunluk tartışmalarını beraberinde getirdiğine dikkat çekilen haberde, Trump’ın 2017 yılında başlayan ilk başkanlık döneminde ilk büyük yurtdışı gezisi kapsamında da Suudi Arabistan’a gittiği hatırlatıldı. Bu ziyarette de milyarlarca dolar değerinde bir silah anlaşması imzalanmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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