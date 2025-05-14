Değeri 142 Milyar Dolar! ABD ile Suudi Arabistan Arasında Tarihin En Büyük Silah Anlaşması İmzalandı

Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Trump, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda bin Selman ile bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi'ni imzalamıştı.

Trump ve Bin Selman'ın imzaladığı anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarında adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanları kapsıyor. Anlaşmalarda, ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında yapılan, Suudi Arabistan ordusunun geliştirilmesi ve modernizasyonu konusunda imzalanan mutabakat ile enerji ve savunma sektörlerinde de bir dizi anlaşma bulunuyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da söz konusu anlaşmalar arasında 'ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan tarihteki en büyük silah satış anlaşmasının' imzalandığı kaydedilmişti.