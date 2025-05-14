Tarım Bakanlığı Yeni Markaları İfşa Etti: Sucuk Diye Neler Yedirmişler!
Uzun süredir Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncelleme yapıldı. Çeşitli ürünlerin eklendiği listeye dahil edilen sucuk markaları dikkatlerden kaçmazken aralarından biri de tüm marketlerde yer alan ünlü bir marka.
İşte Tarım Bakanlığı’nın yeni duyurduğu Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde ifşa edilen yeni markalar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncelleme yapıldı, yeni markalar ifşa edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte ifşa edilenler arasında yer alan sucuk markaları:
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın