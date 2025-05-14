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Tarım Bakanlığı Yeni Markaları İfşa Etti: Sucuk Diye Neler Yedirmişler!

Tarım Bakanlığı Yeni Markaları İfşa Etti: Sucuk Diye Neler Yedirmişler!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.05.2025 - 08:25

Uzun süredir Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncelleme yapıldı. Çeşitli ürünlerin eklendiği listeye dahil edilen sucuk markaları dikkatlerden kaçmazken aralarından biri de tüm marketlerde yer alan ünlü bir marka. 

İşte Tarım Bakanlığı’nın yeni duyurduğu Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde ifşa edilen yeni markalar:

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'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncelleme yapıldı, yeni markalar ifşa edildi.

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncelleme yapıldı, yeni markalar ifşa edildi.

13 Mayıs tarihli değişiklikte listeye çok sayıda zeytinyağı, tereyağı ve peynir üreticisi dahil edilirken, listenin en dikkat çeken kısmı ise mevzuata aykırı üretim yaptığı tespit edilen sucuk markaları oldu. 

Bakanlık tarafından duyurulan listeye son olarak dahil edilen firmalar arasında marketlerde satışa sunulan ünlü sucuk markası da yer aldı.

İşte ifşa edilenler arasında yer alan sucuk markaları:

İşte ifşa edilenler arasında yer alan sucuk markaları:

ALTUN PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen Akkoyun marka dana sucuklarında deri dokusu ve kanatlı eti bulundu.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen Ertürk marka sucuklarda mekanik ayrılmamış kanatlı eti ve soya tespit edildi.

Afyonkarahisar Efem Sucukları markası ile satışa sunulan piliç sucuklarda 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' kullanıldığı ortaya çıktı.

Ceylaner marka piliç sucuklarda 'mekanik ayrılmış kanatlı eti' tespit edildi.

Afyon Keyf-i Sucuk markası ile satışa sunulan ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

Merkil Deniz Ürünleri Gıda İçecek Ticaret tarafından üretilen Afyon Gürkasap marka dana sucuklarında kanatlı eti tespit edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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