Tarım Bakanlığı Yeni Markaları İfşa Etti: Sucuk Diye Neler Yedirmişler!

13 Mayıs tarihli değişiklikte listeye çok sayıda zeytinyağı, tereyağı ve peynir üreticisi dahil edilirken, listenin en dikkat çeken kısmı ise mevzuata aykırı üretim yaptığı tespit edilen sucuk markaları oldu.

Bakanlık tarafından duyurulan listeye son olarak dahil edilen firmalar arasında marketlerde satışa sunulan ünlü sucuk markası da yer aldı.