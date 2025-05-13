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Muğla Datça'da 6.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Muğla Datça'da 6.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.05.2025 - 02:06

Muğla Datça'da 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

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AFAD, Muğla Datça'da saat 01:51'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Muğla Datça'da saat 01:51'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, 6.0 büyüklüğündeki depremin Akdeniz'de Datça Muğla açıklarında meydana geldiğini açıkladı. 

Kandilli Rasathanesi ise depremin Girit Adası açıklarında meydana geldiğini bildirdi. Muğla ve çevre illerden hissedilen depremin 20.41 km derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, taramaların devam ettiğini ve şu ana kadar kendilerine olumsuz bir durum intikal etmediğini açıkladı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, taramaların devam ettiğini ve şu ana kadar kendilerine olumsuz bir durum intikal etmediğini açıkladı.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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