Jose Mujica Hayatını Kaybetti: Latin Amerika’nın Simge İsimlerinden Biriydi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica (Pepe) kansere yeni düşerek 89 yaşında hayatını kaybetti. Jose Mujica, Güney Amerika’nın efsane siyasetçilerinden biri olarak biliniyordu.
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“Dünyanın en yoksul başkanı” olarak bilinen Jose Mujica, 89 yaşında kansere yenik düştü.
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Uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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