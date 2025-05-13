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Jose Mujica Hayatını Kaybetti: Latin Amerika’nın Simge İsimlerinden Biriydi

Jose Mujica Hayatını Kaybetti: Latin Amerika’nın Simge İsimlerinden Biriydi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.05.2025 - 23:24 Son Güncelleme: 13.05.2025 - 23:34

Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica (Pepe) kansere yeni düşerek 89 yaşında hayatını kaybetti. Jose Mujica, Güney Amerika’nın efsane siyasetçilerinden biri olarak biliniyordu.

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“Dünyanın en yoksul başkanı” olarak bilinen Jose Mujica, 89 yaşında kansere yenik düştü.

“Dünyanın en yoksul başkanı” olarak bilinen Jose Mujica, 89 yaşında kansere yenik düştü.

Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, Güney Amerika sol siyasetinin bilinen en önemli temsilcilerinden biriydi. Daha önce polis kurşunu ile vurulan ve ölümden dönen, darbe rejimi sırasında 12 yıl cezaevinde kalan Mujica, 2010-2015 tarihleri arasında Uruguay Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı.

Uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

Uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

Uruguay'ın efsanevi Devlet Başkanı Jose Mujica (Pepe) yemek borusu kanserinin karaciğerine sıçradığını ve artık tedavi görmeyi reddettiğini duyurmuş ve vasiyetini açıklamıştı.

Mujica çiftlikteki sekoya ağacının altına, köpeği Manuela’nın yanına gömülmek istediğini söylemişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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