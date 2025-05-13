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Jose Mujica Kimdir? Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica'nın Hayatı

Jose Mujica Kimdir? Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica'nın Hayatı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 23:48

Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica'nın hayatı merak konusu oldu. 13 Mayıs 2025'te kansere yenik düşerek hayata gözlerini yuman Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, birçok kişi tarafından Google'da aratılmaya başlandı. Peki Jose Mujica kimdir, neden öldü?

İşte detaylar...

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José Alberto Mujica Cordano Kimdir?

José Alberto Mujica Cordano Kimdir?

José Alberto Mujica Cordano, 20 Mayıs 1935'te Uruguay'ın başkenti Montevideo'da doğmuştur. Bask kökenli bir baba ve İtalyan göçmeni bir annenin çocuğudur. Gençliğinde bisiklet yarışçılığı yapmış, ardından çiçekçilikle uğraşmıştır.

José Mujica Kaç Yaşında?

20 Mayıs 1935 doğumlu olan Mujica, 13 Mayıs 2025'te 89 yaşında vefat etmiştir.

José Mujica Nereli?

Uruguay'ın başkenti Montevideo'da doğmuştur.

José Mujica'nın Kariyer Başlangıcı

José Mujica'nın Kariyer Başlangıcı

1960'larda solcu Tupamaros gerilla hareketine katılan Mujica, 1970'lerdeki askeri diktatörlük döneminde 14 yıl hapis yatmıştır. Hapisten çıktıktan sonra siyasi hayata atılmış, 1999'da senatör seçilmiş ve 2005-2008 yılları arasında Tarım Bakanı olarak görev yapmıştır. 2009'da Geniş Cephe'nin adayı olarak cumhurbaşkanı seçilmiş ve 2010-2015 yılları arasında Uruguay'ın 40. Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır.

José Mujica'nın Özel Hayatı

José Mujica'nın Özel Hayatı

2005 yılında, uzun yıllar birlikte yaşadığı Lucía Topolansky ile evlenmiştir. Çiftin çocuğu yoktur ve Montevideo'nun eteklerinde, Topolansky'ye ait bir çiftlikte yaşamışlardır. Mujica, başkanlık döneminde sarayda yaşamayı reddetmiş, maaşının büyük bir kısmını bağışlamış ve 1987 model Volkswagen Beetle aracıyla tanınmıştır.

Jose Mujica Neden Hayatını Kaybetti?

Jose Mujica Neden Hayatını Kaybetti?

Güney Amerika'nın güçlü siyasi figürlerinden biri olarak bilinen Jose Mujica uzun süredir kanserle olan mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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