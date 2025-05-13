Cem Küçük’ten Lozan Antlaşması Yorumu: “Doğru Bir Antlaşmaydı Ama Artık Bize Yetmiyor”

PKK, “Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında silahları bıraktığını açıklamış ve örgütü lağvetmişti. Örgütün açıklamasında yer alan “Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası” göndermesi ise tartışılmaya devam ediyor.

Gazeteci Cem Küçük ise TGRT Haber’de katıldığı yayından Lozan Antlaşması ile ilgili olarak “Zamanına göre doğru bir antlaşmaydı ancak bugün bize yetmiyor” ifadelerini kullandı.