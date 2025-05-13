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Cem Küçük’ten Lozan Antlaşması Yorumu: “Doğru Bir Antlaşmaydı Ama Artık Bize Yetmiyor”

Cem Küçük’ten Lozan Antlaşması Yorumu: “Doğru Bir Antlaşmaydı Ama Artık Bize Yetmiyor”

cem küçük
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.05.2025 - 00:06

PKK, “Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında silahları bıraktığını açıklamış ve örgütü lağvetmişti. Örgütün açıklamasında yer alan “Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası” göndermesi ise tartışılmaya devam ediyor.

Gazeteci Cem Küçük ise TGRT Haber’de katıldığı yayından Lozan Antlaşması ile ilgili olarak “Zamanına göre doğru bir antlaşmaydı ancak bugün bize yetmiyor” ifadelerini kullandı.

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PKK’nın silahları bıraktığı ve örgütü lağvettiğini duyurduğu açıklamasında yer alan Lozan Antlaşması ifadesi tartışılıyor.

PKK’nın silahları bıraktığı ve örgütü lağvettiğini duyurduğu açıklamasında yer alan Lozan Antlaşması ifadesi tartışılıyor.

Örgütün yaptığı açıklamada, “Partimiz PKK; kaynağını Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasasından alan Kürt inkâr ve imha siyasetine karşı, halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı' denilmişti.

Cem Küçük’ten Lozan Antlaşması ile ilgili açıklama geldi.

Cem Küçük’ten Lozan Antlaşması ile ilgili açıklama geldi.

TGRT Haber’de yayınlanan programa katılan gazeteci Cem Küçük, dönemin şartlarında Lozan Antlaşması’nın doğru bir antlaşma olduğunu ancak Türkiye’nin bugün Suriye’de, Libya’da, Somali’de, Karabağ’da etkili olduğunu iddia ederek Lozan’ın yeterli olmadığını söyledi.

Cem Küçük’ün açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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