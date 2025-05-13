Cem Küçük’ten Lozan Antlaşması Yorumu: “Doğru Bir Antlaşmaydı Ama Artık Bize Yetmiyor”
PKK, “Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında silahları bıraktığını açıklamış ve örgütü lağvetmişti. Örgütün açıklamasında yer alan “Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası” göndermesi ise tartışılmaya devam ediyor.
Gazeteci Cem Küçük ise TGRT Haber’de katıldığı yayından Lozan Antlaşması ile ilgili olarak “Zamanına göre doğru bir antlaşmaydı ancak bugün bize yetmiyor” ifadelerini kullandı.
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PKK’nın silahları bıraktığı ve örgütü lağvettiğini duyurduğu açıklamasında yer alan Lozan Antlaşması ifadesi tartışılıyor.
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Cem Küçük’ten Lozan Antlaşması ile ilgili açıklama geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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