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19 Mayıs Resmi Tatil mi? 19 Mayıs Hangi Gün, Okullar Tatil mi?

19 Mayıs Resmi Tatil mi? 19 Mayıs Hangi Gün, Okullar Tatil mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.05.2025 - 09:27

Tüm Türkiye her sene olduğu gibi bu sene de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayacak. Öğrenciler, gençler bayramlarını kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere gençlerin bayramlarında doyasıya eğlenmesi ve günün anlam ve önemini anlaması için çeşitli organizasyonlar yapılacak. 

Peki 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?

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19 Mayıs Resmi Tatil mi?

19 Mayıs Resmi Tatil mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla '19 Mayıs tatil mi?' soruları da gündeme geldi. Öğrenciler, veliler ve çalışanlar bu sorunun cevabını araştırıyor. 19 Mayıs kutlamaları, her sene yapılıyor ve bu özel günde resmi tatil yapılıyor.

19 Mayıs Pazartesi günü resmi tatildir. Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu özel günde resmi kurumlar tatil nedeniyle kapalıdır.

19 Mayıs Pazartesi Okullar Tatil mi?

19 Mayıs Pazartesi Okullar Tatil mi?

19 Mayıs Pazartesi günü okullar da tatildir. Öğrenciler, 19 Mayıs bayramlarını kutlamaları için tatil yapar. 23 Nisan çoğunlukla anasınıfı ve ilkokul düzeyinde kutlanırken 19 Mayıs ise lise ve ortaokul düzeyinde kutlanır. Fakat resmi tatil, kademe fark etmeksizin her okul düzeyi için vardır. 

19 Mayıs'ta Okullar Kaç Gün Tatil?

19 Mayıs Pazartesi günü okullar bir gün tatil olacaktır. Fakat tatilin Pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte öğrenciler, üst üste 3 gün tatil yapmış olacak. Resmi kurumlar da 3 gün boyunca kapalı olacak.

19 Mayıs'a Kaç Gün Kaldı?

19 Mayıs'a Kaç Gün Kaldı?

19 Mayıs 2025 bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Pazartesi gününü dikkate alarak 19 Mayıs'a kaç gün kaldığını hesaplayabilirsiniz.

2025 Resmi Tatiller

2025 yılında birçok resmi tatil, hafta içine denk geliyor. 19 Mayıs'tan sonra kalan resmi tatiller aşağıdaki gibidir:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Salı

30 Ağustos Zafer Bayramı - Cumartesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Çarşamba

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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