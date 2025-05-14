19 Mayıs Resmi Tatil mi? 19 Mayıs Hangi Gün, Okullar Tatil mi?

Tüm Türkiye her sene olduğu gibi bu sene de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayacak. Öğrenciler, gençler bayramlarını kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere gençlerin bayramlarında doyasıya eğlenmesi ve günün anlam ve önemini anlaması için çeşitli organizasyonlar yapılacak.

Peki 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi?