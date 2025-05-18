onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
19 Mayıs Toplu Taşıma Ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi Otobüs, Metro, Metrobüs, Marmaray ve İZBAN Bedava mı?

19 Mayıs Toplu Taşıma Ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi Otobüs, Metro, Metrobüs, Marmaray ve İZBAN Bedava mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.05.2025 - 10:07

Her sene olduğu gibi bu sene de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. Başta gençler olmak üzere bütün vatandaşlarımız bayram coşkusu yaşayacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanısıra ülkemizin birçok noktasında kutlamalar yapılacak. Vatandaşlarımızın kutlamalara katılması, bayramın tadını çıkarması için ise resmi bayramlarda genellikle toplu taşımalar ücretsiz oluyor.

Peki 19 Mayıs 2025'te toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da metro, metrobüs bedava mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

19 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

19 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

19 Mayıs'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Vatandaşlar, 19 Mayıs 2025 tarihinde toplu taşımaları bedava kullanabilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs bayramı kapsamında İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek. Aynı karar, Ankara ve İzmir'de de geçerli olacak.

19 Mayıs 2025 İstanbul'da Metro, Metrobüs, Otobüs Bedava mı?

19 Mayıs 2025 İstanbul'da Metro, Metrobüs, Otobüs Bedava mı?

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'daki tüm metrolar, otobüsler, metrobüsler, tramvaylar ücretsiz hizmet verecek. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi olanlar, 19 Mayıs'ta metro, metrobüs, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarını bedava kullanabilecek.

19 Mayıs'ta Metro Kaça Kadar Açık?

19 Mayıs'ta İstanbul'da metrobüs ve otobüsler Cumartesi tarifesiyle çalışacak.

19 Mayıs Ankara'da Toplu Taşıma Bedava mı?

19 Mayıs Ankara'da Toplu Taşıma Bedava mı?

Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Pazartesi günü toplu taşıma Ankara'da bedava olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Başkentray ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca Ego otobüsleri, Metro ve Ankaray da ücretsiz olacak.

19 Mayıs İzmir'de Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

19 Mayıs İzmir'de Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, 19 Mayıs'ta yüzde 50 indirimli olacak. Yani metro ve otobüsleri kullananlar normal tarifenin yarısını ödeyecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın