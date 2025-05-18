19 Mayıs Toplu Taşıma Ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi Otobüs, Metro, Metrobüs, Marmaray ve İZBAN Bedava mı?

Her sene olduğu gibi bu sene de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. Başta gençler olmak üzere bütün vatandaşlarımız bayram coşkusu yaşayacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanısıra ülkemizin birçok noktasında kutlamalar yapılacak. Vatandaşlarımızın kutlamalara katılması, bayramın tadını çıkarması için ise resmi bayramlarda genellikle toplu taşımalar ücretsiz oluyor.

Peki 19 Mayıs 2025'te toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da metro, metrobüs bedava mı?