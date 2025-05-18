19 Mayıs Toplu Taşıma Ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi Otobüs, Metro, Metrobüs, Marmaray ve İZBAN Bedava mı?
Her sene olduğu gibi bu sene de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. Başta gençler olmak üzere bütün vatandaşlarımız bayram coşkusu yaşayacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanısıra ülkemizin birçok noktasında kutlamalar yapılacak. Vatandaşlarımızın kutlamalara katılması, bayramın tadını çıkarması için ise resmi bayramlarda genellikle toplu taşımalar ücretsiz oluyor.
Peki 19 Mayıs 2025'te toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da metro, metrobüs bedava mı?
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19 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz mi?
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19 Mayıs 2025 İstanbul'da Metro, Metrobüs, Otobüs Bedava mı?
19 Mayıs Ankara'da Toplu Taşıma Bedava mı?
19 Mayıs İzmir'de Toplu Taşıma Ücretsiz mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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