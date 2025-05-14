Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu Sene Sıkıntı Yaşanacak Ürünleri Tek Tek Açıkladı
Bu sene yaşanan zirai don çiftçilerin kabusu oldu. Çiftçiler neredeyse iflas eşiğine gelirken ekilen ürünleri don nedeniyle hasat edilemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirai don ve kuraklık olaylarına ilişkin konuştu. Erdoğan, “Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor” dedi ve ürün gruplarını açıkladı.
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Tarlayı, toprağı vuran zira don mutfağımıza da kabus gibi çökecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sıkıntı yaşanacak ürünleri listeledi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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