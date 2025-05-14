Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu Sene Sıkıntı Yaşanacak Ürünleri Tek Tek Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçi temsilcileriyle bir araya geldi. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve üyelerinin de yer aldığı heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, bu sene sıkıntı yaşanacak ürün gruplarını tek tek açıkladı. Nisan ayında bazı kentlerde sıcaklık son 30 yılın en düşük seviyesini gördü. Yaşananlara dikkat çeken Erdoğan, 'Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor' dedi.