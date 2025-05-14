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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu Sene Sıkıntı Yaşanacak Ürünleri Tek Tek Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu Sene Sıkıntı Yaşanacak Ürünleri Tek Tek Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.05.2025 - 12:00

Bu sene yaşanan zirai don çiftçilerin kabusu oldu. Çiftçiler neredeyse iflas eşiğine gelirken ekilen ürünleri don nedeniyle hasat edilemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirai don ve kuraklık olaylarına ilişkin konuştu. Erdoğan, “Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor” dedi ve ürün gruplarını açıkladı.

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Tarlayı, toprağı vuran zira don mutfağımıza da kabus gibi çökecek.

Tarlayı, toprağı vuran zira don mutfağımıza da kabus gibi çökecek.

Bu sene zirai don tarlayı, toprağı vurdu. Çiftçiler ektikleri ürünleri don nedeniyle toplayamadı. Büyük zarar eden çiftçiler neredeyse iflasın eşeğine geldi. Zirai don tarladan sofrayı da vuracak. Öyle ki bazı ürün gruplarında yaşanan sıkıntılar kendisini etikette yüksek fiyat olarak gösterecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sıkıntı yaşanacak ürünleri listeledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sıkıntı yaşanacak ürünleri listeledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçi temsilcileriyle bir araya geldi.  14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve üyelerinin de yer aldığı heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan, açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan, bu sene sıkıntı yaşanacak ürün gruplarını tek tek açıkladı. Nisan ayında bazı kentlerde sıcaklık son 30 yılın en düşük seviyesini gördü. Yaşananlara dikkat çeken Erdoğan, 'Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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