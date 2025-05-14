Adalet Bakanı’ndan Abdullah Öcalan Açıklaması: “Umut Hakkı Söz Konusu Değil”
Adalet Bakanı yılmaz Tunç, AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin “Abdullah Öcalan’a Umut Hakkı uygulanacak mı” sorusunu yanıtlayan Adalet Bakanı “Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir gelişme de yok. DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var. Teröre zemin hazırlayan, terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık” dedi.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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