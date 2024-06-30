Senden Pazarlamacı Olur mu?
Senden Pazarlamacı Olur mu?
Pazarlama yeteneklerin ve kişilik özelliklerinle bir pazarlamacı olabilir misin? Bu test, pazarlama alanındaki potansiyelini keşfetmene yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seç!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Yeni bir ürünü tanıtman gerekiyor. İlk olarak ne yaparsın?
4. İkna yeteneğin hakkında ne düşünüyorsun?
5. Bir projeyi yönetirken nasıl bir yol izlersin?
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6. Maddi harcamalar konusunda nasılsın?
7. İş yerinde yenilikçi fikirler sunarken nasıl bir yaklaşım sergilersin?
8. Bir hedef kitlenin ilgisini çekmek için hangi yöntemi kullanırsın?
9. Zaman yönetimi konusunda nasılsın?
10. Yeni trendleri ve teknolojileri takip eder misin?
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Pazarlama Dahisi
Başarılı Pazarlamacı
Potansiyelli Pazarlamacı
Pazarlama Konusunda Gelişime Açık
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