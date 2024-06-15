Senden Teknik Direktör Olur mu?
Senden Teknik Direktör Olur mu?
Futbol bilgilerini, teknik direktörlük becerilerini ve futbolcuları yetiştirme yeteneklerini test ederek, senden teknik direktör olup olmayacağını öğren!
Haydi teste!
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1. Futbol taktiklerinde en önemli unsur nedir?
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2. 4-4-2 dizilişinde orta sahadaki oyuncuların görevi nedir?
3. Bir maçı kazanmak için en önemli faktör nedir?
4. Genç futbolcuları nasıl geliştirirsiniz?
5. Maç öncesi motivasyon konuşmanız nasıl olur?
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6. Bir maç sırasında takımınız 2-0 geride, ne yaparsınız?
7. Futbolcular arasında çıkan bir tartışmayı nasıl çözersiniz?
8. En sevdiğiniz futbol formasyonu nedir?
9. Bir futbolcunun kötü performans göstermesi durumunda ne yaparsınız?
10. Futbolda en önemli antrenman tipi nedir?
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Teknik direktörlük size göre değil!
Gelişime açık bir potansiyelin var!
İyi bir teknik direktör olabilirsin!
Harika bir teknik direktörsün!
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Teknik direktörlük size göre değil! Doğru karar ne ilgim ne bilgim var
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Liderlik yeteneklerinle, takımını zirveye taşıyabilecek bir kaptan gibi, herkesi doğru yönde yönlendiriyorsun. Futbol dünyasında önemli bir isim haline geleb... Devamını Gör