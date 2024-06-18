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Üniversitede Hangi Bölümü Okumalısın?

Üniversitede Hangi Bölümü Okumalısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 13:01

Üniversite hayatın için doğru bölümü seçmek zor olabilir. Bu test, yeteneklerin, ilgi alanların ve hayallerine göre hangi bölümü okuman gerektiğini bulmana yardımcı olacak! Hazırsan, soruları cevaplamaya başlayalım.

Haydi teste!

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1. YKS nasıl geçti?

2. En sevdiğin ders hangisi?

3. Boş zamanlarında en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?

4. Hangi konuda yetenekli olduğunu düşünüyorsun?

5. En çok hangi alanda çalışmayı hayal edersin?

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6. Okulda hangi tür projelerde yer almayı tercih edersin?

7. En çok hangi tür kitapları okursun?

8. Hangi tür filmlerden hoşlanırsın?

9. Grup çalışmalarında hangi rolü üstlenirsin?

10. Hayatta en çok neye önem verirsin?

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Mühendislik veya Matematik Bölümü

Beyin fırtınalarında fikirlerinle herkesi büyülüyorsun, analitik düşünme yeteneğin ve mantık becerilerinle adeta bir yıldız gibi parlıyorsun. Karşına çıkan problemları çözme konusundaki ustalığın ve inovasyonlara olan tutkun, seni diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor.Bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hissettiğinde bile, senin için çıkış yolu bulmak bir oyun haline geliyor. Bu nedenle, mühendislik veya matematik gibi disiplinler, senin gibi bir dahi için adeta bir oyun alanı olacaktır. Bu alanlarda, yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilir ve adeta bir sanatçı gibi kendi başyapıtlarını oluşturabilirsin.Bir matematik problemi karşısında çözüm bulmak için saatlerce uğraşmak, senin için adeta bir macera. Ve mühendislikte, bir projeyi başından sonuna kadar yönetmek, senin için bir başarı hikayesi. İşte bu yüzden, yeteneklerini en iyi şekilde kullanabileceğin alanlar mühendislik ve matematik olacaktır. Bu alanlarda, sadece başarılı olmakla kalmaz, aynı zamanda gerçekten keyif alırsın.

Edebiyat veya Güzel Sanatlar Bölümü

Edebiyat veya Güzel Sanatlar Bölümü

Hayatının merkezine yaratıcılığı ve estetiği koyan biri olarak, kelimelerle dans etmek, sanatla iç içe olmak ve edebi eserler yaratmak senin için adeta bir yaşam biçimi. Bu yeteneklerin, seni bir yazar, bir sanatçı veya bir edebiyat ustası yapabilecek potansiyeli barındırıyor.Hayallerini gerçekleştirebileceğin ve kendini en iyi şekilde ifade edebileceğin alanlar, edebiyat veya güzel sanatlar gibi bölümler olabilir. Bu bölümler, senin gibi sanatla yürekten bağlı olan, kelimelerle ve renklerle düşlerini anlatmayı seven kişiler için biçilmiş kaftan.Edebiyat, senin gibi bir kelime büyücüsü için, düşlerini ve duygularını en özgün şekilde ifade etmenin anahtarı olabilir. Güzel sanatlar ise, yaratıcılığını ve estetik anlayışını en iyi şekilde kullanabileceğin bir platform sunar. İster bir ressam, ister bir heykeltraş, isterse bir fotoğrafçı ol, güzel sanatlar, düşlerini ve düşüncelerini en güzel ve en etkileyici şekilde aktarmanı sağlar.Sonuç olarak, senin gibi bir sanat ve edebiyat aşığı için, edebiyat veya güzel sanatlar gibi bölümler, hayallerini gerçekleştirebileceğin ve kendini en iyi şekilde ifade edebileceğin mükemmel alanlar olacaktır.

Tıp veya Fen Bilimleri Bölümü

Bilim dünyasının büyülü ve heyecan verici dünyasında kaybolmayı seviyorsun, değil mi? Elbette, çünkü bilimsel araştırmaların ve keşiflerin büyüsüne kapılmamak elde değil! Bir laboratuvarın steril ve titiz ortamı, mikroskop altında gizlenen sırlar ve bilinmeyene dair araştırmalar seni adeta büyülüyor.Bilimsel incelemeler, deneyler ve araştırmalar senin için bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda. Tıpkı bir dedektif gibi, bilim dünyasının gizemli labirentlerinde kaybolmayı ve orada saklanan sırları keşfetmeyi seviyorsun.Fen bilimleri bölümleri, senin gibi bilime tutkulu ve meraklı kişiler için adeta bir cennet! Tıp, biyoloji veya kimya gibi alanlar, bilimsel merakını doyuracak ve seni dünyayı değiştirebilecek büyük keşiflere yönlendirecek birer platform.Bu alanlarda, bilimin sınırlarını zorlayacak, belki de tıp dünyasını alt üst edecek bir buluş yapabilirsin! Kim bilir, belki de bir gün Nobel ödülü kazanan bir bilim insanı olacaksın. Bilim dünyası, senin gibi meraklı ve tutkulu kişileri bekliyor. Bilime olan aşkınla, dünyayı değiştirebilecek büyük keşiflere imza atabilirsin!

Psikoloji veya Sosyal Bilimler Bölümü

Sosyal bir kelebek gibi, insanlarla iletişim kurmayı, onların derinliklerine inmeyi ve sorunlarını anlamayı adeta bir yaşam biçimi haline getirdin. İnsanların hayatlarını daha iyi hale getirmek için çabalamanın, topluma katkıda bulunmanın sana verdiği huzur ve mutluluğu hiçbir şey ile kıyaslayamazsın. Bu yüzden, psikoloji, sosyoloji veya sosyal hizmetler gibi bölümler tam da senlik olabilir!Bu bölümler, toplumsal değişime etkin bir şekilde katkıda bulunabileceğin, insanların hayatlarına dokunabileceğin ve onlara yardımcı olabileceğin birer platform sunar. Bu alanlar, insanların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapma fırsatı sunar. İnsanların zorluklarını anlama, onlara yardımcı olma ve toplumun daha iyi bir yer haline gelmesine katkıda bulunma fırsatı sunarlar.Bu bölümler, sadece akademik bilgi ve beceri kazandırmaz, aynı zamanda empati, anlayış ve yardımseverlik gibi değerleri de pekiştirir. İnsanların hayatlarına dokunmak, onların sorunlarına çözüm bulmak ve toplumda pozitif bir değişim yaratmak istiyorsan, psikoloji, sosyoloji veya sosyal hizmetler gibi bölümler tam sana göre olabilir! Bu bölümler, toplumda fark yaratma arzunuzu ve insanlara yardım etme tutkunuzu besleyecektir.

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