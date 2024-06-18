Üniversitede Hangi Bölümü Okumalısın?
Üniversitede Hangi Bölümü Okumalısın?
Üniversite hayatın için doğru bölümü seçmek zor olabilir. Bu test, yeteneklerin, ilgi alanların ve hayallerine göre hangi bölümü okuman gerektiğini bulmana yardımcı olacak! Hazırsan, soruları cevaplamaya başlayalım.
Haydi teste!
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1. YKS nasıl geçti?
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2. En sevdiğin ders hangisi?
3. Boş zamanlarında en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?
4. Hangi konuda yetenekli olduğunu düşünüyorsun?
5. En çok hangi alanda çalışmayı hayal edersin?
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6. Okulda hangi tür projelerde yer almayı tercih edersin?
7. En çok hangi tür kitapları okursun?
8. Hangi tür filmlerden hoşlanırsın?
9. Grup çalışmalarında hangi rolü üstlenirsin?
10. Hayatta en çok neye önem verirsin?
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Mühendislik veya Matematik Bölümü
Edebiyat veya Güzel Sanatlar Bölümü
Tıp veya Fen Bilimleri Bölümü
Psikoloji veya Sosyal Bilimler Bölümü
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