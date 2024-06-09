Tek Soru Tek Cevap: En Kırılgan Noktanı Söylüyoruz!
Tek Soru Tek Cevap: En Kırılgan Noktanı Söylüyoruz!
Bu tek soruluk Zayıf Nokta Testi, sizin hassasiyetlerinizi ve zayıf noktalarınızı belirlemeye yardımcı olacak. Kendinizi en rahatsız hissettiğiniz durumu seçerek, içsel dünyanızı daha yakından keşfetmeye hazır mısınız?
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kendini daha rahatsız hissedersin?
Kontrol Kaygısı
Yalnızlık Endişesi
Eleştirilme Korkusu
Değişime Direnme
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