Çocukluğu Anlat: Küçüklüğün Sana Ne Söylemek İsterdi Söyleyelim!
Çocukluğu Anlat: Küçüklüğün Sana Ne Söylemek İsterdi Söyleyelim!
Bu test, sizin çocuklukluğunuza, hayallerinize ve küçük yaşlardaki tutkularınıza odaklanarak, küçüklüğünüzün size olan mesajını söyleyecek!
Haydi teste!
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1. Küçükken en çok ne olmak isterdin?
2. En sevdiğin çocukluk oyunu hangisiydi?
3. Küçükken kendi hayal gücünle ne kadar zaman geçirirdin?
4. En sevdiğin çocukluk kitabı hangisiydi?
5. Küçükken en büyük hayalin neydi?
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6. Çocukluğunda en çok neyi pişman oluyordun?
7. Küçükken en çok neyin seni korkuturdu?
8. En sevdiğin çocukluk anını hatırlıyor musun?
9. Çocukluğunda en çok kiminle zaman geçirmekten keyif alırdın?
10. Küçükken en çok neye sahip olmak isterdin?
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Daha büyük bir amaç için çabalıyor olmalısın!
Hayal gücünü asla kaybetme!
Merak etmeye ve öğrenmeye devam et!
Her anın tadını çıkar!
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Daha büyük bir amaç için çabalıyor olmalısın! Oğlum başımıza ne işler geldi haberin var mı senin ?