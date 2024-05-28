Sen Hangi One Piece Karakterine Benziyorsun?
Sen Hangi One Piece Karakterine Benziyorsun?
Uzun zamandır dillerden düşmeyen One Piece animesini biliyor musun? Hangi One Piece karakterine benzediğinizi öğrenmek için bu kısa testi yapmaya ne dersiniz?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir maceraya atılmak için hangi yöntemi tercih edersin?
4. Bir zorlukla karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
5. Bir hedefe ulaşmak için ne kadar çaba gösterirsin?
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6. Bir arkadaşını kurtarmak için risk alman gerektiğinde ne yaparsın?
7. Zorlu bir savaşta hangi rolü üstlenmeyi tercih edersin?
8. Başkalarının sana yönelik en çok takdir ettiği özellik hangisi?
9. Geleceğe dair planların nasıl?
10. Bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
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Monkey D. Luffy
Nico Robin!
Roronoa Zoro!
Usopp!
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