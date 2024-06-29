Ne Kadar Gerçekçisin?
Ne Kadar Gerçekçisin?
Merhaba! Gerçekçi misin yoksa hayalperest mi? Bu testle bunu öğrenmeye hazır mısın? Başlayalım!
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1. İlişkilerinde nasıl birisindir?
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2. Bir sorunla karşılaştığında ilk tepkin nedir?
3. Gelecek planlarını yaparken nasıl bir yol izlersin?
4. Bir arkadaşının sana ihtiyacı olduğunda ne yaparsın?
5. Hayatta en çok neyi önemsersin?
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6. Kendi hatalarını nasıl değerlendirirsin?
7. Hayal kırıklıklarıyla nasıl başa çıkarsın?
8. Risk almayı sever misin?
9. Kendini nasıl tanımlarsın?
10. İş yerinde nasıl bir çalışansın?
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Gerçekçi yaklaşımın üst seviyede!
Dengeli ve gerçekçi!
Hayalperest ama gerçekçi!
Tam bir hayalperest!
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