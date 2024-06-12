Günlük Hayatta Seni En Çok Streslendiren Durum Hangisi?
Günlük Hayatta Seni En Çok Streslendiren Durum Hangisi?
Gün içinde birçok farklı durumla karşılaşırız ve bu durumlar bazen bizi stres altına sokabilir. Bu test, günlük rutinlerinizdeki stres kaynaklarınızı tanımlamanıza ve stresle başa çıkma stratejilerinizi güçlendirmenize yardımcı olacak.
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1. Sabahları işe yetişmek için evden çıkarken aşağıdaki durumlardan hangisi seni en çok strese sokar?
2. İş yerinde aşağıdaki durumlardan hangisi seni en çok strese sokar?
3. Akşam eve döndüğünde aşağıdaki durumlardan hangisi seni en çok strese sokar?
4. Finansal konularda aşağıdaki durumlardan hangisi seni en çok strese sokar?
5. Sosyal ilişkilerinde aşağıdaki durumlardan hangisi seni en çok strese sokar?
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6. Sağlıkla ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi seni en çok strese sokar?
7. Günlük planlarına göre aşağıdaki durumlardan hangisi seni en çok strese sokar?
8. Teknoloji kullanımıyla ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi seni en çok strese sokar?
9. Günlük yaşamında kontrol edemediğin duygusal durumlarla ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi seni en çok strese sokar?
10. Evdeki düzen veya temizlikle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi seni en çok strese sokar?
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İş yükü altında kalmak
Başkalarının beklentilerini karşılayamama korkusu
Evdeki aile bireyleriyle anlaşmazlık yaşamak
Finansal belirsizlik
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