Senin İçin Huzur Ne Demek?
Senin İçin Huzur Ne Demek?
İç huzurun ne anlama geldiğini merak ediyor musun? Huzur, herkes için farklı bir anlam taşır. Doğanın kollarında huzuru bulanlar mı, yoksa sessizlikte kitap okuyarak mı sükuneti yakalayanlar mı? Belki de sevdikleriyle bir arada olmak en büyük huzur kaynağıdır. Senin için huzur ne ifade ediyor? Bu testle keşfetmeye ne dersin?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hafta sonu için ideal bir gün planlıyorsun. Senin için hangisi daha huzurlu bir aktivite olur?
4. Stresli bir günün ardından rahatlamak için tercih ettiğin aktivite hangisidir?
5. Hobi olarak hangisini tercih edersin?
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6. Huzur bulmak için tercih ettiğin bir mevsim hangisidir?
7. Aşağıdaki renklerden hangisi sana daha yakın?
8. Duygusal olarak zorlandığında nasıl rahatlarsın?
9. Stresli bir durumla karşılaştığında genellikle nasıl tepki verirsin?
10. Seni en çok rahatlatan müzik türü hangisidir?
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Doğayla bütünleşen huzur!
Kişisel huzur!
Sosyal huzur!
Yaratıcı huzur!
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