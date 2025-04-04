Diliyle Kaşık Kaldırıyor, Burnuna Dokunuyor: 9 Santimetrelik Diliyle Dünyanın En Uzun Dilli Kadını
Diliyle Kaşık Kaldırıyor, Burnuna Dokunuyor: 9 Santimetrelik Diliyle Dünyanın En Uzun Dilli Kadını
Guinness Rekorlar Kitabı'nda 'dünyanın en uzun dilli kadını' olarak yer alan Chanel Tapper, 3.8 inçlik (yaklaşık 9.6 cm) diliyle sadece görsel olarak değil, farklı yetenekleriyle de adeta büyülüyor. Diliyle Jenga taşlarını yerinden çıkaran, bardak deviren ve hatta kaşık kaldırabilen Tapper, sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. Peki Chanel bu konu hakkında neler diyor?
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Sizleri Chanel Tapper ile tanıştıralım. Kendisi, tam 3.8 inçlik (yaklaşık 9.6 cm) diliyle 2010'dan bu yana Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor.
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Uzun dilli Örümcek Adam düşmanı Venom'a bile benzetenler var Chanel'i. Bu ilginç benzetmeler ve tepkiler zamanla daha da artmış.
Guinness tarafından yayımlanan son videoda Tapper Jenga bloklarını dilini kullanarak çıkarıyor, bardakları deviriyor, burnuna dokunuyor ve hatta dilini kaşığın etrafına dolayarak havaya kaldırıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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