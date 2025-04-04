onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Diliyle Kaşık Kaldırıyor, Burnuna Dokunuyor: 9 Santimetrelik Diliyle Dünyanın En Uzun Dilli Kadını

Diliyle Kaşık Kaldırıyor, Burnuna Dokunuyor: 9 Santimetrelik Diliyle Dünyanın En Uzun Dilli Kadını

Guinness Rekorlar Kitabı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.04.2025 - 21:24

Guinness Rekorlar Kitabı'nda 'dünyanın en uzun dilli kadını' olarak yer alan Chanel Tapper, 3.8 inçlik (yaklaşık 9.6 cm) diliyle sadece görsel olarak değil, farklı yetenekleriyle de adeta büyülüyor. Diliyle Jenga taşlarını yerinden çıkaran, bardak deviren ve hatta kaşık kaldırabilen Tapper, sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. Peki Chanel bu konu hakkında neler diyor?

Detaylar içeriğin devamında!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sizleri Chanel Tapper ile tanıştıralım. Kendisi, tam 3.8 inçlik (yaklaşık 9.6 cm) diliyle 2010'dan bu yana Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor.

Sizleri Chanel Tapper ile tanıştıralım. Kendisi, tam 3.8 inçlik (yaklaşık 9.6 cm) diliyle 2010'dan bu yana Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor.

Ama onu sadece uzunluğuyla değil, yetenekleriyle de konuşuyorlar. Zira Chanel, dilini yalnızca göstermelik olarak değil; Jenga oynamak, çatal-kaşık kaldırmak ve daha birçok “parti numarası” için de kullanıyor.

Uzun dilli Örümcek Adam düşmanı Venom'a bile benzetenler var Chanel'i. Bu ilginç benzetmeler ve tepkiler zamanla daha da artmış.

Uzun dilli Örümcek Adam düşmanı Venom'a bile benzetenler var Chanel'i. Bu ilginç benzetmeler ve tepkiler zamanla daha da artmış.

“Açıkçası biri dilimi gördüğünde verebileceği en iyi tepki çığlık atmak olur,” diyor.

“Biri şaşkınlıktan ya da bazen dehşetten bağırdığında bundan hoşlanıyorum.”

Guinness tarafından yayımlanan son videoda Tapper Jenga bloklarını dilini kullanarak çıkarıyor, bardakları deviriyor, burnuna dokunuyor ve hatta dilini kaşığın etrafına dolayarak havaya kaldırıyor.

Guinness tarafından yayımlanan son videoda Tapper Jenga bloklarını dilini kullanarak çıkarıyor, bardakları deviriyor, burnuna dokunuyor ve hatta dilini kaşığın etrafına dolayarak havaya kaldırıyor.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın