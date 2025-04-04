Milli Maçta Kavga Eden Szoboszlai ve Arda Güler Takım Arkadaşı Olabilir
Milli Maçta Kavga Eden Szoboszlai ve Arda Güler Takım Arkadaşı Olabilir
Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduğundan beri hem aldığı dakikalar hem de ayrılık ihtimali konuşuluyor. Ancelotti'den istediği süreyi alamayan Arda için Avrupa'nın devlerinin de ilgisi sık sık gündeme geliyor. İspanya, Almanya, İtalya ve İngiltere'den ilgilenen kulüplere sürpriz bir takım daha eklendi.
Arda Güler'i takımına katmayı düşünen Liverpool'un önündeki en büyük engel takım için dengeler...
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Arda Güler, Real Madrid'le karar anına yaklaşıyor.
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Liverpool'a giderse ne olacak?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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