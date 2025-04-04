Milli Maçta Kavga Eden Szoboszlai ve Arda Güler Takım Arkadaşı Olabilir

Arda'nın 'sus' işareti yaptığı Macar yıldız maç sonunda Arda'nın fotoğrafının altına oynadığı süreyle dalga geçmek içi '1088'' yazmıştı. Arda Güler ise 'Bu adam şaka gibi. 6 gol seni sustrumaya yetmedi mi?' paylaşımı yapmıştı.

Liverpool ise Arda'nın transfer ihtimaline karşın bu tartışmayı görmezden gelmiyor. Bu tartışmayı göz önünde bulunduran İngiliz ekibi son karar için bu durumu da dikkate alacak.