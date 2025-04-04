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Milli Maçta Kavga Eden Szoboszlai ve Arda Güler Takım Arkadaşı Olabilir

Milli Maçta Kavga Eden Szoboszlai ve Arda Güler Takım Arkadaşı Olabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.04.2025 - 21:34

Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduğundan beri hem aldığı dakikalar hem de ayrılık ihtimali konuşuluyor. Ancelotti'den istediği süreyi alamayan Arda için Avrupa'nın devlerinin de ilgisi sık sık gündeme geliyor. İspanya, Almanya, İtalya ve İngiltere'den ilgilenen kulüplere sürpriz bir takım daha eklendi. 

Arda Güler'i takımına katmayı düşünen Liverpool'un önündeki en büyük engel takım için dengeler...

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Arda Güler, Real Madrid'le karar anına yaklaşıyor.

Arda Güler, Real Madrid'le karar anına yaklaşıyor.

Katıldığı günden bu yana Carlo Ancelotti'nin ana planına bir türlü dahil olamayan Arda Güler için Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden ilgi var. Avrupa'nın dört büyük liginden her gün yeni bir kulübün ilgisini okuyoruz. Bu kez sürpriz bir takım ismi gündeme geldi: Liverpool!

Liverpool'a giderse ne olacak?

Liverpool'a giderse ne olacak?

Arda Güler'in Macaristan eşleşmesinde sürekli karşı karşıya geldiği isim Szoboszlai'ydi. Liverpoollu yıldız ile hem maç içinde hem de maç dışında atışan Arda bu transfer gerçekleşirse Macar yıldızla takım arkadaşı olacak.

Karşılıklı sataşmalar sosyal medyaya yansımıştı.

Karşılıklı sataşmalar sosyal medyaya yansımıştı.

Arda'nın 'sus' işareti yaptığı Macar yıldız maç sonunda Arda'nın fotoğrafının altına oynadığı süreyle dalga geçmek içi '1088'' yazmıştı. Arda Güler ise 'Bu adam şaka gibi. 6 gol seni sustrumaya yetmedi mi?' paylaşımı yapmıştı. 

Liverpool ise Arda'nın transfer ihtimaline karşın bu tartışmayı görmezden gelmiyor. Bu tartışmayı göz önünde bulunduran İngiliz ekibi son karar için bu durumu da dikkate alacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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