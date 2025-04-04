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Fenerbahçe'de Tartışılan Mourinho Gelecek Yıl Milli Takım Çalıştıracak

Fenerbahçe'de Tartışılan Mourinho Gelecek Yıl Milli Takım Çalıştıracak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.04.2025 - 19:39

Jose Mourinho ilk imza günü itibariyle Fenerbahçe'de büyük heyecan yaratmıştı. Fenerbahçe taraftarıyla kısa sürede bütünleşen Mourinho, şampiyonluk yarışında da söylemleriyle taraftarın desteğini alabildi. 

Büyük maç performansı eleştirilen Mourinho'nun işler son dönemde istediği gibi gitmiyor. Önce Avrupa'dan elenmek ardından kupada Galatasaray mağlubiyeti Fenerbahçe-Mourinho aşkına nazar değdirdi. Mourinho için artık gelecek sezon farklı yol haritaları belirmeye başladı.

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Mourinho ile güzel başlayan yaz yerini fırtınaya bıraktı.

Mourinho ile güzel başlayan yaz yerini fırtınaya bıraktı.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım iki başkan adayı olarak Jose Mourinho ile çalışacaklarını ilan etmişlerdi. Kazanan isim Ali Koç olduktan sonra da imzalar atılmıştı. 

Mouriho'nun gelişiyle farklı bir havaya giren camia şampiyonluk yarışında özlediği günlere dönmenin hayalini kuruyor. Ancak son dönemlerde Portekizli tartışılıyor.

Avrupa ve Kupada elendi.

Avrupa ve Kupada elendi.

Fenerbahçe önce hayaller kurduğu Avrupa'dan elendi. Lige sıkı sıkıya tutundu. Beşiktaş'ın Galatasaray galibiyeti ile yeniden zirve hesapları yaptı ancak Galatasaray'a karşı alınan kupa mağlubiyeti işleri bir kez daha bozdu. Moral olarak dip yapan sarı lacivertlilerde Mourinho hayli eleştiri alıyor.

Sezon sonu ayrılıyor...

Sezon sonu ayrılıyor...

Brezilya'da milli takım krizi yaşanıyor. Milli takım teknik direktörlüğü için arayışların sürdüğü ülkede Jose Mourinho ismi gündeme geldi. 

Brezilya'da SporTV'den Andre Rizek'in haberine göre; Mourinho, Dorival Junior'un yerine Brezilya Milli Takımı'nın başına geçebilecek isimlerin arasında. Portekizli teknik adam milli takım kariyerine sürpriz bir şekilde başlayabileceği iddia edildi. 

Diğer adaylar ise Carlo Ancelotti, Jorge Jesus ve Abel Fereira...

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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