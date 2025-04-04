Fenerbahçe'de Tartışılan Mourinho Gelecek Yıl Milli Takım Çalıştıracak
Fenerbahçe'de Tartışılan Mourinho Gelecek Yıl Milli Takım Çalıştıracak
Jose Mourinho ilk imza günü itibariyle Fenerbahçe'de büyük heyecan yaratmıştı. Fenerbahçe taraftarıyla kısa sürede bütünleşen Mourinho, şampiyonluk yarışında da söylemleriyle taraftarın desteğini alabildi.
Büyük maç performansı eleştirilen Mourinho'nun işler son dönemde istediği gibi gitmiyor. Önce Avrupa'dan elenmek ardından kupada Galatasaray mağlubiyeti Fenerbahçe-Mourinho aşkına nazar değdirdi. Mourinho için artık gelecek sezon farklı yol haritaları belirmeye başladı.
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Mourinho ile güzel başlayan yaz yerini fırtınaya bıraktı.
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Avrupa ve Kupada elendi.
Sezon sonu ayrılıyor...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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