Fenerbahçe'de Tartışılan Mourinho Gelecek Yıl Milli Takım Çalıştıracak

Fenerbahçe önce hayaller kurduğu Avrupa'dan elendi. Lige sıkı sıkıya tutundu. Beşiktaş'ın Galatasaray galibiyeti ile yeniden zirve hesapları yaptı ancak Galatasaray'a karşı alınan kupa mağlubiyeti işleri bir kez daha bozdu. Moral olarak dip yapan sarı lacivertlilerde Mourinho hayli eleştiri alıyor.