Jose Mourinho ile Okan Buruk Arasındaki Diyalog Ortaya Çıktı

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ülke gündemi ne olursa olsun kendini konuşturmaya başarıyor. Bu maçta da özellikle son düdüğün ardından yaşananlar için iki kulüp de karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması herkesi şok etmişti. Bu konuyla ilgili Fenerbahçe işin göründüğü gibi olmadığını söylemiş, Galatasaray da karşı bir açıklama yayınlamıştı.

Hürriyet ise konuyla ilgili ikili arasında yaşananlara dair detay paylaştı.

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