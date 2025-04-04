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Jose Mourinho ile Okan Buruk Arasındaki Diyalog Ortaya Çıktı

Jose Mourinho ile Okan Buruk Arasındaki Diyalog Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.04.2025 - 17:46

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ülke gündemi ne olursa olsun kendini konuşturmaya başarıyor. Bu maçta da özellikle son düdüğün ardından yaşananlar için iki kulüp de karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması herkesi şok etmişti. Bu konuyla ilgili Fenerbahçe işin göründüğü gibi olmadığını söylemiş, Galatasaray da karşı bir açıklama yayınlamıştı. 

Hürriyet ise konuyla ilgili ikili arasında yaşananlara dair detay paylaştı. 

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İkilinin yıldızı hiç barışmadı.

İkilinin yıldızı hiç barışmadı.

Okan Buruk ve Jose Mourinho arasındaki tansiyon ilk andan itibaren hayli yüksek. Mourinho'nun açıklamaları Okan Buruk'un cevapları derken ikilinin karşılaştığı maçlar da bu gerilimleri artırdı. Son maçta yaşananlar ise ikilinin  dönülmez bir yere doğru gittiğini gösterdi.

Burnunu sıktı, ortalık karıştı.

Burnunu sıktı, ortalık karıştı.

Galatasaray'ın kupada Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenmesinin ardından ikili öyle bir şey yaşadı ki tüm dünya neye uğradığını şaşırdı. 

Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı ve Okan Buruk kendini yerde buldu. İkilinin neden bu duruma geldiği ise merak konusu olmuştu.

Spor Arena orada yaşanan diyaloğa ulaştı.

Spor Arena orada yaşanan diyaloğa ulaştı.

Hürriyet Spor Arena, ikilinin bu durum içinde kalmasına yol açan sebepleri sayfasına taşıdı. Spor Arena'ya göre yaşananlara Okan Buruk'un sözleri neden oldu. Okan Buruk'un hakem tebriğinde Mourinho'yu hedef alan sözlerine Portekizli çok sinirlendi.

"Kapat çeneni"

"Kapat çeneni"

Spor Arena yaşanan diyaloğu sayfasına taşıdı. 

Mourinho, hakem Cihan Aydın'ın yanına giderek maç yönetimiyle ilgili tepkisini dile getirdi. Bu sırada yanlarına gelen Okan Buruk, Mourinho'nun duyabileceği şekilde hakemlere, 'Siz bu adamı dinlemeyin, çok iyi yönettiniz' ifadelerini kullandı.

Buruk sırtını dönüp uzaklaşırken, Mourinho'nun kendisine bir şeyler söylemesi üzerine sağ yumruğunu bel hizasından yukarı kaldırarak iki kez, 'Very good refereeing' dedi ve ardından 'Shut up. F... off' diye ekledi. Bunun üzerine Mourinho, Buruk'un peşinden giderek burnunu sıktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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