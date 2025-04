Jose Mourinho ile Okan Buruk Arasındaki Diyalog Ortaya Çıktı

Spor Arena yaşanan diyaloğu sayfasına taşıdı.

Mourinho, hakem Cihan Aydın'ın yanına giderek maç yönetimiyle ilgili tepkisini dile getirdi. Bu sırada yanlarına gelen Okan Buruk, Mourinho'nun duyabileceği şekilde hakemlere, 'Siz bu adamı dinlemeyin, çok iyi yönettiniz' ifadelerini kullandı.

Buruk sırtını dönüp uzaklaşırken, Mourinho'nun kendisine bir şeyler söylemesi üzerine sağ yumruğunu bel hizasından yukarı kaldırarak iki kez, 'Very good refereeing' dedi ve ardından 'Shut up. F... off' diye ekledi. Bunun üzerine Mourinho, Buruk'un peşinden giderek burnunu sıktı.