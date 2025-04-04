Jose Mourinho ile Okan Buruk Arasındaki Diyalog Ortaya Çıktı
Jose Mourinho ile Okan Buruk Arasındaki Diyalog Ortaya Çıktı
Fenerbahçe-Galatasaray maçı ülke gündemi ne olursa olsun kendini konuşturmaya başarıyor. Bu maçta da özellikle son düdüğün ardından yaşananlar için iki kulüp de karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması herkesi şok etmişti. Bu konuyla ilgili Fenerbahçe işin göründüğü gibi olmadığını söylemiş, Galatasaray da karşı bir açıklama yayınlamıştı.
Hürriyet ise konuyla ilgili ikili arasında yaşananlara dair detay paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkilinin yıldızı hiç barışmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burnunu sıktı, ortalık karıştı.
Spor Arena orada yaşanan diyaloğa ulaştı.
"Kapat çeneni"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın