Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Olaylı biten derbide tribünlerde de olaylar durulmadı. Maçın ardından bir Fenerbahçe taraftarı 'Böyle olacaksa hiç olmasın' diyerek formasını yaktı.
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Fenerbahçe'nin mağlubiyeti teknik direktör Jose Mourinho'nun sinirlerini oldukça gerdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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