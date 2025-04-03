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Dünya Mourinho'nun Buruk'un Burnunu Sıkmasını Konuşuyor!

Dünya Mourinho'nun Buruk'un Burnunu Sıkmasını Konuşuyor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
03.04.2025 - 14:45

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle noktalanan Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması dünya basınında büyük dikkat çekti. Haberlerin başlıklarının genelinde ne skor ne de oyun vardı. Gündem Jose Moruinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkmasıyla oluşan gergin atmosferdi.

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Daily Mail

Daily Mail

'Portekizli teknik direktör derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti. Mourinho rakibinin burnunu sıktıktan sonra iki taraftan futbolcular alana hücuma etti.'

ESPN

ESPN

'Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a karşı garip bir harekete imza attı. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın ardından Mourinho rakibinin burnunu sıktı ve Okan Buruk yere düştü.'

Corriere dello Sport

Corriere dello Sport

'Fenerbahçe-Galatasaray maçında fırtına! Yedek kulübesi ile Mourinho arasında kavga.'

Mirror

Mirror

'Jose Mourinho rakibinin yüzünü tuttu. Sinirli hareket uzun süre ceza alma riskiyle karşı karşıya.'

Goal

Goal

'Sinirli Jose Mourinho, rakibinin burnunu sıktı. Osimhen'in derbi galibiyetine götürdüğü maç sonrası çirkin anlar.' 

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Marca

Marca

'Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011 İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini yeniden simule etti.'

L'Equipe

L'Equipe

Jose Mourinho, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a karşı yine çatırdadı.'

Relevo

Relevo

'Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı.'

O Jogo

O Jogo

'Mourinho aklını kaçırdı, Galatasaray hocasının burnunu sıktı.'

Mundo Deportivo

Mundo Deportivo

'Mourinho rakibinin burnunu tutuyor ve rakibi yere yığılıyor.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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