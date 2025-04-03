Dünya Mourinho'nun Buruk'un Burnunu Sıkmasını Konuşuyor!
Dünya Mourinho'nun Buruk'un Burnunu Sıkmasını Konuşuyor!
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle noktalanan Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması dünya basınında büyük dikkat çekti. Haberlerin başlıklarının genelinde ne skor ne de oyun vardı. Gündem Jose Moruinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkmasıyla oluşan gergin atmosferdi.
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Daily Mail
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ESPN
Corriere dello Sport
Mirror
Goal
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Marca
L'Equipe
Relevo
O Jogo
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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