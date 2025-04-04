Futbol sadece yetenek değil, karizma işi de! Sahadaki performanslarının yanı sıra dış görünümleriyle de dikkat çeken futbolcular, milyonların kalbini fethetmeye devam ediyor. Estetik ve stilin ön planda olduğu futbol dünyasında, bazı isimler sadece sahada değil, sosyal medyada da ilgi odağı olmayı başarıyor.
Peki, dünyanın en yakışıklı futbolcuları kimler? Bu sorunun yanıtını @xtgspor verdi ve “Dünyanın En Yakışıklı 7 Futbolcusu” listesini paylaştı.
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Listede Türkiye'den bir ismin yer alması büyük gurur yaratırken, sıralamadaki bazı tercihler sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Paylaşılan listeye göre birinci sırada İngiliz futbolcu Cole Palmer yer aldı. Onu ikinci sırada milli futbolcumuz Kenan Yıldız, üçüncü sırada ise Norveçli yıldız Martin Odegaard takip etti.
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