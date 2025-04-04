Futbol sadece yetenek değil, karizma işi de! Sahadaki performanslarının yanı sıra dış görünümleriyle de dikkat çeken futbolcular, milyonların kalbini fethetmeye devam ediyor. Estetik ve stilin ön planda olduğu futbol dünyasında, bazı isimler sadece sahada değil, sosyal medyada da ilgi odağı olmayı başarıyor.

Peki, dünyanın en yakışıklı futbolcuları kimler? Bu sorunun yanıtını @xtgspor verdi ve “Dünyanın En Yakışıklı 7 Futbolcusu” listesini paylaştı.