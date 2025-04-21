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Bir Türk Yabancı Arkadaşlarına Şalgam Denetti: Herkes Çok Tuzlu Buldu

Bir Türk Yabancı Arkadaşlarına Şalgam Denetti: Herkes Çok Tuzlu Buldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.04.2025 - 09:07

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@irlandanindiyetisyeni adlı Instagram hesabından İrlanda’da sürdürdüğü hayatına dair paylaşımlar yapan İpek adlı kadın, yabancı arkadaşlarına şalgam denettiği anları kayda aldı. İçen herkesin tepkisi çok tuzlu olduğu yönündeydi. İçlerinden yalnızca bir kişi tadını beğendiğini dile getirdi. Damak zevkleri dünyanın her yerinde bambaşka olduğu ve şalgamı sevmeyen Türkler de olduğu için beğenmemeleri hakkında pek de yorum yapamayacağız… Ama gelin o anları birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Geçtiğimiz günlerde de yabancıların ayran içtiği video sosyal medya gündemindeydi.

Geçtiğimiz günlerde de yabancıların ayran içtiği video sosyal medya gündemindeydi.

Ayran içen yabancılar bizce biraz fazla tepki vermişlerdi. Ancak şalgam da beğenileri kazanan içeceklerimizden olamadı. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Ayran videosuna buradan ulaşabilirsiniz. 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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