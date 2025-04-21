Bir Türk Yabancı Arkadaşlarına Şalgam Denetti: Herkes Çok Tuzlu Buldu

@irlandanindiyetisyeni adlı Instagram hesabından İrlanda’da sürdürdüğü hayatına dair paylaşımlar yapan İpek adlı kadın, yabancı arkadaşlarına şalgam denettiği anları kayda aldı. İçen herkesin tepkisi çok tuzlu olduğu yönündeydi. İçlerinden yalnızca bir kişi tadını beğendiğini dile getirdi. Damak zevkleri dünyanın her yerinde bambaşka olduğu ve şalgamı sevmeyen Türkler de olduğu için beğenmemeleri hakkında pek de yorum yapamayacağız… Ama gelin o anları birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde de yabancıların ayran içtiği video sosyal medya gündemindeydi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın