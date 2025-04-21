Bir Türk Yabancı Arkadaşlarına Şalgam Denetti: Herkes Çok Tuzlu Buldu

@irlandanindiyetisyeni adlı Instagram hesabından İrlanda’da sürdürdüğü hayatına dair paylaşımlar yapan İpek adlı kadın, yabancı arkadaşlarına şalgam denettiği anları kayda aldı. İçen herkesin tepkisi çok tuzlu olduğu yönündeydi. İçlerinden yalnızca bir kişi tadını beğendiğini dile getirdi. Damak zevkleri dünyanın her yerinde bambaşka olduğu ve şalgamı sevmeyen Türkler de olduğu için beğenmemeleri hakkında pek de yorum yapamayacağız… Ama gelin o anları birlikte izleyelim!