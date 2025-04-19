Spor ve Beslenme Sayesinde Kilo Veren Adamın Değişimi Sosyal Medyada Viral Oldu

“Bu sadece bir fiziksel değişim değil, kendine saygı duyma meselesi! 🙌 Kendime çok uzaktım ve artık bir bahanem yoktu, yola çıktım ve kendime geldim. 🌟

Yolculuğumda bana yol gösteren, kendine saygı duymanın esas olduğunu her daim hatırlatan, bilgisiyle, ilgisiyle, kurduğu harika akademi sistemiyle disiplinime disiplin katan, beslenmeden tutun antrenmanıma kadar tüm programlarımı kişiye özel olacak şekilde programlayan Hocam / Yaşam Koçum 》@emirinalbay 💪🏻💥

Saygılarımı ve Teşekkürlerimi Sunarım...”