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Spor ve Beslenme Sayesinde Kilo Veren Adamın Değişimi Sosyal Medyada Viral Oldu

Spor ve Beslenme Sayesinde Kilo Veren Adamın Değişimi Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.04.2025 - 17:46

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@365gundemutasyon adlı Instagram sayfasından beslenme ve spor düzenine dair paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi, eski halini ve son halini bir araya getirdiği bir kolaj video paylaşmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. 27 yaşındaki genç adam, sağlıklı hayatı kafaya koyduktan sonra pes etmemiş ve sonuca ulaşmıştı. Gelin o anlara birlikte bakalım.

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İşte o anlar 👇

İçerik üreticisi şimdilerde Instagram hesabından günlük beslenmesini paylaşmaya devam ediyor.

İçerik üreticisi şimdilerde Instagram hesabından günlük beslenmesini paylaşmaya devam ediyor.

“Bu sadece bir fiziksel değişim değil, kendine saygı duyma meselesi! 🙌 Kendime çok uzaktım ve artık bir bahanem yoktu, yola çıktım ve kendime geldim. 🌟 

Yolculuğumda bana yol gösteren, kendine saygı duymanın esas olduğunu her daim hatırlatan, bilgisiyle, ilgisiyle, kurduğu harika akademi sistemiyle disiplinime disiplin katan, beslenmeden tutun antrenmanıma kadar tüm programlarımı kişiye özel olacak şekilde programlayan Hocam / Yaşam Koçum 》@emirinalbay 💪🏻💥

Saygılarımı ve Teşekkürlerimi Sunarım...”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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