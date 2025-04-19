Spor ve Beslenme Sayesinde Kilo Veren Adamın Değişimi Sosyal Medyada Viral Oldu

@365gundemutasyon adlı Instagram sayfasından beslenme ve spor düzenine dair paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi, eski halini ve son halini bir araya getirdiği bir kolaj video paylaşmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. 27 yaşındaki genç adam, sağlıklı hayatı kafaya koyduktan sonra pes etmemiş ve sonuca ulaşmıştı. Gelin o anlara birlikte bakalım.
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İçerik üreticisi şimdilerde Instagram hesabından günlük beslenmesini paylaşmaya devam ediyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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